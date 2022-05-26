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Четверг, 26 мая 2022, 11:43 мск

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Названа дата вступления в должность президента Сербии

Архив. Фото: официальный аккаунт президента Сербии в соцсетях

Стала известна дата вступления в должность вновь избранного президента Сербии Александра Вучича. Глава государства принесёт присягу перед новым составом Народной Скупщины Сербии 31 мая, передает «Балканист.ру».

Напомним, Вучич уверенно переизбрался на второй президентский срок в первом туре 3 апреля, набрав 58,59% голосов избирателей. Его Сербская прогрессивная партия с коалиционными партнерами осталась правящей силой, получив 42,97% голосов поддержки.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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