Президент Сербии раскрыл детали предстоящих переговоров с Путиным

Телефонные переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича намечены на воскресенье, 29 мая, на 11 часов утра. Об этом сообщил сербский лидер, комментируя слухи вокруг предстоящего разговора.

«Те, кто занимается пророчествами, делают глупости. Баба Ванга была всего одна и жила в Болгарии. Конечно, я скажу Путину спасибо за дружбу», – заявил Вучич в ответ на спекуляции о скором введении Сербией санкций против России, передает «Балканист.ру».

Ранее президент Сербии неоднократно подчеркивал, что Белград продолжает придерживаться последовательной позиции в отношении России и вести независимую политику в отстаивании собственных национальных интересов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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