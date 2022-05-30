Москва оценила принципиальную позицию Сербии

Россия ценит принципиальную позицию Сербии по неприсоединению к западным санкциям. Как заявил посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко, внешнеполитические позиции Белграда остаются прочными и непоколебимыми, что предполагает расширение российско-сербского сотрудничества.

«Что касается сотрудничества в более широком смысле, то мы, в первую очередь, продолжим политический диалог с той же активностью. Вчерашний телефонный разговор наших президентов является лучшим тому подтверждением. Что касается конкретных экономических аспектов, то здесь можно выделить дальнейшую работу РЖД, «Газпромнефти» и ОАО «Силовые машины», – цитирует дипломата «Балканист.ру».

Посол РФ также подчеркнул, что перебоев в развитии сотрудничества между Москвой и Белградом нет. «Хочу еще раз подчеркнуть: в последние месяцы у нас не было стагнации, не было даже перерывов в развитии и реализации крупных проектов. Как известно, Сербия не присоединяется к странам Запада в вопросе применения санкций против России. Позиция Сербии твердая, непоколебимая, и сегодня, говоря о ней, нет оснований полагать, что сербское руководство может ее скорректировать», – констатировал Боцан-Харченко.

Российский дипломат также обратил внимание на моральную и духовную основы, имеющие значение для выстраивания двусторонней политики. «Во многом это неприсоединение к антироссийским санкциям имеет, я бы сказал, морально-политическую составляющую. В России с учетом наших особых связей, духовной сферы и близости между нашими народами в принципе не представляют, как Сербия может выступать на стороне тех, кто ведет русофобскую политику», – заключил Боцан-Харченко.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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