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Среда, 29 июня 2022, 18:44 мск

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Спецпосланник Брюсселя: Косово обязано признать Союз сербских муниципалитетов

Фото: ec.europa.eu

Косовское «правительство» приняло на себя обязательство признать Союз сербских муниципалитетов края, и должно его выполнить. Об этом заявил специальный представитель Евросоюза на переговорах Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, которого цитирует портал «Балканист».

«Это обязательство, с которым Косово согласилось и ратифицировало его в своем парламенте. В связи с этим не стоит забывать о хорошо известном принципе, по которому то, что было согласовано, должно применяться. Это не желание Брюсселя, а то, о чем Косово само договорилось Сербией», – сказал Лайчак на пресс-конференции по завершении своего визита в Приштину.

Ранее представитель Брюсселя провел в городе Косовская Митровица встречу с главами четырех сербских муниципалитетов северной части Косово. Следующей точкой визита спецпредставителя Евросоюза на переговорах о статусе Косово должен стать Белград.

Накануне «премьер» Косово Альбин Курти заявил, что власти края не допустят появления сербских автономных образований. «Те, кто пытался разделить Косово по принципу территориального обмена, сегодня настойчиво требуют создания Союза сербских муниципалитетов, что для нас неприемлемо», – отметил он.

Союз сербских муниципалитетов должен был проявиться в Косово в соответствии с Брюссельскими соглашениями, заключенными Белградом и Приштиной в 2013 году.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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Метки / Косовская проблема

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