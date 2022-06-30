«Ответ будет убийственным»: президент Сербии предупредил Приштину о последствиях новой попытки изгнать косовских сербов

Белград подготовит «убийственный ответ» на решение косовских властей с 1 октября запретить на территории самопровозглашенной республики использование личных документов сербского образца и сербских номерных знаков под угрозой изъятия транспортных средств. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, планы Приштины являются подготовкой к новой операции по изгнанию сербов из Косово

Президент заверил, что Сербия сделает все, чтобы не допустить террора в отношении косовских сербов. По его словам, разговаривать с Приштиной бессмысленно, и нужно говорить с теми, по чьей указке действуют косовские власти. Вучич заявил, что больше не намерен терпеть лицемерие Запада.

«Мы не будем предпринимать никаких военных или подобных действий, но мы просим оставить попытки изгнать наш народ. Мы просим вас, сильных и могущественных, не делать этого, это наша самая большая просьба. Подумайте как следует, потому что наш ответ будет убийственным и трезвым», – заявил президент, которого цитирует портал «Балканист».

По его словам, ситуация на Западных Балканах, в Сербии и особенно в Косово и Метохии полностью изменилась. «Правовое насилие над сербами продолжается, и самое жестокое то, что никого не интересует международное право. Когда они говорят об Украине, они говорят об Уставе ООН, а когда вы упоминаете Сербию и резолюцию ООН, все начинают делать вид, что не понимают, о чем мы говорим. Та резолюция также предусматривает возвращение сербских войск в Косово. Вопрос в том, когда это произойдет», – констатировал Вучич.

Сербский лидер отметил факт манипуляции правовыми понятиями, когда Запад называет сепаратизм косовских албанцев «самоопределением», а право сербов на суверенитет – сепаратизмом.

«Суть в том, что Запад позволяет себе все, что вздумается. Вы применяете голую силу, давайте посмотрим, как далеко вы зайдете. Только знайте, что вы не настолько умны, и прекратите рассказывать нам о законе и справедливости», – сказал Вучич.

Президент Сербии также отметил, что разговорам о диалоге с Приштиной места нет, но Сербия будет стремиться сохранить мир. «Они пытаются покончить с косовской проблемой, чтобы Путин не устроил им пять «Косово». ДНР, ЛНР, Крым, Херсон… Они считают, что им позволено. Если вы скажете мне, что есть идея получше и что мы должны молчать, я молчать не намерен. Остановитесь, люди! У нас есть пятая страна, которая отозвала признание Косово, и я только жду, когда Приштина попробует вступить в международные организации и институты. Мы продолжим нашу работу. Мы не допустим насилия и унижения Сербии», – заключил Вучич.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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