Киев решил попытаться разыграть «косовскую карту»

В Верховную Раду Украины внесен проект резолюции о признании независимости Косово. Автором документа стал депутат Алексей Гончаренко. По его словам, окончательное решение примет президент страны Владимир Зеленский, имеющий поддержку парламентского большинства.

«Важнее всего позиция президента, потому что у него большинство в парламенте. В частных разговорах многие депутаты поддерживают данную инициативу [признания Киевом независимости Косово]. Я не связывался с президентом Зеленским. Предложение было внесено в парламент, и теперь его нужно обсудить. Вот, такова ситуация. Надеюсь, он определится с позицией, и поддержат мое предложение», – сказал Гончаренко, интервью которого телеканалу KTV цитирует «Балканист.ру».

При этом депутат не уточнил конкретных сроков, когда может быть принято решение. «Я не знаю. Но моя позиция ясна, и я решил сделать ее официальной, чтобы дать украинскому правительству шанс окончательно занять позицию. Я не знаю, что они будут делать. Это работа правительства, и я не могу прокомментировать их действия. Сейчас на Украине идут публичные дебаты по этому вопросу, и это важно, потому что мы демократическая страна», – отметил депутат.

«В случае признания Косово Белград признает так называемые Донецкую и Луганскую республики», – заявил Гончаренко.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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