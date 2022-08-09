российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 августа 2022, 05:46 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Киев решил попытаться разыграть «косовскую карту»

Архив. Фото: официальный сайт «МИД Косово»

В Верховную Раду Украины внесен проект резолюции о признании независимости Косово. Автором документа стал депутат Алексей Гончаренко. По его словам, окончательное решение примет президент страны Владимир Зеленский, имеющий поддержку парламентского большинства.

«Важнее всего позиция президента, потому что у него большинство в парламенте. В частных разговорах многие депутаты поддерживают данную инициативу [признания Киевом независимости Косово]. Я не связывался с президентом Зеленским. Предложение было внесено в парламент, и теперь его нужно обсудить. Вот, такова ситуация. Надеюсь, он определится с позицией, и поддержат мое предложение», – сказал Гончаренко, интервью которого телеканалу KTV цитирует «Балканист.ру».

При этом депутат не уточнил конкретных сроков, когда может быть принято решение. «Я не знаю. Но моя позиция ясна, и я решил сделать ее официальной, чтобы дать украинскому правительству шанс окончательно занять позицию. Я не знаю, что они будут делать. Это работа правительства, и я не могу прокомментировать их действия. Сейчас на Украине идут публичные дебаты по этому вопросу, и это важно, потому что мы демократическая страна», – отметил депутат.

«В случае признания Косово Белград признает так называемые Донецкую и Луганскую республики», – заявил Гончаренко.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Стало страшновато: ЕС позвал представителей Косово и Сербии на переговоры / Штаты разрешили: косовские власти на время уступили сербам / «Позиция по санкциям будет учитываться»: посол РФ рассказал о поддержке сербов / «Атмосфера линчевания»: косовские футбольные фанаты угрожали черногорцам / «От сателлита слышим»: глава МВД Сербии ответил Приштине на обвинения в пророссийскости / «Пользуясь случаем, хочу»: представители Косово отправились за деньгами в США / Приштина не отказалась от идеи ужесточения въезда в Косово для сербов / Косовский спецназ захватил сербский муниципалитет на севере края

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Косовская проблема, Украина,