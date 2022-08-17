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Суббота, 20 августа 2022, 10:47 мск

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«Готов вмешаться…» KFOR нарастил группировку на линии разграничения Сербии и Косово

Фото: официальный сайт KFOR

Международный миротворческий контингент KFOR в Косово нарастил число патрулей на линии разграничения между краем и центральной Сербией в районе пропускных пунктов Яринье и Брняк. Формальным поводом для этого стало намерение миссии оперативнее узнавать о текущей ситуации и быстрее реагировать на инциденты, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

«Мы хотим заверить всех, что в случае необходимости KFOR готов вмешаться», – говорится в сообщении штаба международных сил по поддержанию мира и порядка.

В задачи миссии КФОР, согласно Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН от 1999 года, входит создание безопасных и надежных условий и свободы передвижения для всех жителей края. «С целью выполнения своих задач KFOR сохраняет видимое и оперативное присутствие на местах», – отмечается в сообщении миссии.

Напомним, накануне Приштина анонсировала проведение «величайших военных учений в истории Балкан» с участием американских войск. Дата маневров пока не уточняется.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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