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Понедельник, 22 августа 2022, 17:42 мск

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Экстренные переговоры: глава МВД Сербии встретился в Москве с Сергеем Лавровым

Фото: официальный сайт МВД Сербии

Сегодня в Москве прошла встреча министра внутренних дел Сербии Александра Вулина с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров сербский министр подтвердил, что Белград отказывается участвовать в антироссийской кампании Запада, и поблагодарил Москву за принципиальную позицию по Косово.

Вулин выразил сожаление, что Лаврову в нарушение норм международного права не позволили посетить Белград в июне. Глава МВД Сербии подчеркнул, что Сербия никогда не забудет помощь России и ее президента Владимира Путина, которые предотвратили принятие британской резолюции в ООН в 2015 году, которая объявила бы сербов «геноцидным народом». Сербский министр указал, что его страна помнит о многовековом братстве с Россией и является единственной в Европе, кто не ввел санкции в отношении РФ и отказался участвовать в антироссийской истерике, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение МВД Сербии.

В то же время Вулин поблагодарил Москву за уважение суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также за отказ признавать самопровозглашенную республику Косово.

Лавров в ответ подчеркнул, что Россия будет и впредь поддерживать Сербию в сохранении ее территориальной целостности.

На встрече было отмечено, что даже во времена больших испытаний Сербия и Россия поддерживают исключительные дипломатические отношения и успешное двустороннее сотрудничество.

Стоит отметить, что переговоры в Москве прошли на фоне многочисленных провокаций со стороны «властей» самопровозглашенной республики Косово, которые при этом безапелляционно обвиняют Белград в подготовке военного вторжения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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