На грани военного столкновения: Сербию снова пытаются втянуть в косовский конфликт

Последние события на Балканах показывают, что Сербию пытаются втянуть в «горячий» конфликт с косовскими сепаратистами. Такое мнение высказал директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко в своей статье для «Известий». По его словам, Приштина при поддержке Запада выдвигает Белграду немыслимые требования, не оставляя шансов на мирное урегулирование.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Сербия не допустит погромов и бегства косовских сербов по образцу произошедшей в августе 1995 года в Хорватии операции «Буря» – пожалуй, это был главный посыл воскресного обращения президента страны Александра Вучича к нации. На прошлой неделе, 18 августа, состоялась встреча сербского лидера с «премьер-министром» самопровозглашенной Республики Косово Альбином Курти. Встреча была организована Брюсселем в надежде на достижение компромисса между Белградом и Приштиной по вопросу пересечения административной границы косовскими сербами с 1 сентября.

Дело в том, что объявленное еще 1 августа изменение правил в части невозможности въезда-выезда на машинах с сербскими автомобильными номерами и по сербским документам поставило регион на грань нового военного конфликта. В отличие от прошлогоднего обострения быстрота применения оружия косовским «спецназом» и количество раненых среди сербов уже вечером 31 июля свидетельствовало о серьезности начала эскалации. Последовавшая за тем срочная встреча посла США с руководством непризнанной Белградом республики позволила отложить введение новых правил на месяц. Но пока никто не смог даже близко подойти к решению проблемы.

Результатом брюссельского саммита стало продолжение военных учений всех родов войск армии Сербии на юге страны, встреча Вучича с лидерами косовских сербов и воскресное обращение. В нем президент честно рассказал про немыслимые по своей наглости требования, выдвигаемые Приштиной. Это, в частности, взаимное признание и допущение Приштины во все международные организации. Такие, например, как Интерпол, что будет означать автоматическую подачу в международный розыск огромного количества офицеров и генералов сербской армии, сражавшихся за Косово в составе Сербии. Понятное дело, Белград не может допустить этого в принципе.

Затем – «решение проблемы пропавших без вести» и «решение проблемы изнасилованных особ» – последнее особенно возмутило Вучича. Что это значит? Здесь речь идет о требовании косоваров к сербам просто забыть про всех невинно замученных, изнасилованных и убитых сербских жителей Косово – что немыслимо, поскольку речь идет о десятках тысяч подобных случаев. Далее следует «решение проблемы перемещенных лиц, беженцев» – то есть, говоря напрямую, требование к сербам отказаться от любых попыток возвращения в свои незаконно отнятые дома. В продолжение этого – «возмещение ущерба, нанесенного Косово боевыми действиями» и «решение проблемы уничтоженной госсобственности и возвращение культурно-исторических артефактов, вывезенных Сербией из Косово». При этом, правда, не уточняется, какому государству принадлежала эта собственность и культурно-историческое артефакты. А ведь ответ всем известен – возвращать и возмещать надо будет исключительно Сербии как наследнице Югославии. Но об этом косовские власти как будто не знают.

Наконец, особо интересный факт – включение в договор пункта про «обеспечение равных прав для албанцев Прешевской долины». Здесь уже Приштина откровенно претендует на то, чтобы забрать себе еще и кусок территории в составе трех албанонаселенных общин южной Сербии – Прешево, Буяновац и Медведжа, непосредственно примыкающих к косовской административной границе. Несколько лет назад, когда в высоких балканских кабинетах обсуждался план разграничения Косово, действительно шла речь о теоретической возможности передачи административного управления над двумя албанскими общинами юга Сербии (Прешево и Буяновац) Приштине в обмен на возвращение под контроль Белграда трех населенных сербами общин севера Косово (Лепосавич, Зубин Поток, Звечан). Но тогда косовары в категорической форме отказались от любых компромиссов. Зато сейчас решили вспомнить про албанцев из Прешево.

Последнее и, пожалуй, самое наглое требование Приштины, озвученное в обращении к нации президентом Вучичем, это «повторное рассмотрение ранее подписанных соглашений». Здесь даже у албанофильски настроенных евробюрократов зашевелились волосы – как такое вообще возможно? А легко – дело в том, что Приштина категорически отказывается выполнять краеугольный камень предыдущих брюссельских соглашений 2013 года о создании на территории севера Косово Союза сербских муниципалитетов. И если раньше косовары кормили «завтраками», то теперь они заняли более жесткую позицию – мол, предыдущее соглашение было заключено «криминальным правительством Хашима Тачи», которое нынешний «премьер-министр» Косово Альбин Курти не признает. Наглость – точка.

Последнее, чего хочет Александр Вучич, – это новой войны в Косово на фоне самого большого за всю современную историю экономического роста страны – уже третий год первого по темпам ВВП в Европе. Но создается устойчивое впечатление, что его прямо втягивают в новый конфликт, не оставляя ни единого шанса решить вопрос миром. В этой ситуации 1 сентября на Балканах будет, скорее, жарким.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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