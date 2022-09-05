«Показывает зубы…» Глава правительства Албании выступил с обвинениями в адрес России

Россия «угрожает хрупкому миру» на Балканах. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью немецкому изданию «Шпигель». По его словам, Москва «была бы довольна», если бы ситуация в регионе обострилась.

«Вы слышали, как часто Путин упоминает Косово в своих выступлениях? Он постоянно повторяет: Косово, Косово, Косово. Глава Кремля затрагивает крупнейшую из всех нерешенных проблем на Балканах, и делает всё, чтобы поджечь новый фитиль», – цитирует главу правительства Албании «Балканист.ру».

При этом Рама подчеркнул, что Россия ведёт антизападную политику, которую поддерживают большинство сербов. «80% православных сербов положительно смотрят на то, что Путин просто «показывает зубы» Западу на Украине, если можно так выразиться», – сказал премьер-министр Албании.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

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