«Бандитизм Приштины не имеет границ»: президент Сербии обратился к согражданам после заседания Совета национальной безопасности

Белград не допустит очередного погрома или насилия над сербским населением Косово, но «бандитизм Приштины не имеет границ». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности. По его словам, Запад продолжает настаивать на поддержке косовских сепаратистов.

Вучич сообщил, что накануне заседания Совета встретился с представителями Евросоюза, которые предложили новую программу переговоров Белграда и Приштины. В частности, спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак и советники по внешней политике Франции и Германии Эммануэль Бон и Йенс Плентер заявили, что Запад в лице Брюсселя и Вашингтона при поддержке Турции пришел к заключению, что Европе не нужны новые конфликты, поэтому нужно как можно скорее решить косовский вопрос. По словам европейских эмиссаров, это необходимо Западу, чтобы «проще дать отпор президенту РФ Владимиру Путину по вопросу правового прецедента и предоставления независимости Косово». Одновременно Белграду в очередной раз открыто дали понять, что необходимо занять конкретную сторону нового «занавеса, поднятого Путиным», передает «Балканист.ру».

При этом президент Сербии подчеркнул, что «бандитизм Приштины не имеет границ». На севере края продолжают строиться опорные пункты и базы косовской полиции, что является нарушением Брюссельских соглашений между Белградом и Приштиной.

Вучич обратил внимание, что в Косово не 4, а 10 муниципалитетов с преобладанием сербского населения. Большая часть из них находится не на севере, а в других частях края. На фоне кризиса, вызванного конфликтом на Украине, США продолжают накачивать Косово и страны балканского региона оружием. При этом в медиапространстве уже 7 месяцев муссируются слухи и обвинения в адрес Белграда, якобы что Сербия готовится напасть на одну из соседних стран.

Президент Сербии заявил, что поднимет вопрос Косово в ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее ООН. «Я почти уверен, что Генассамблея ООН превратится в площадку по защите территориальной целостности Украины. Посмотрим, как они отреагируют, когда я скажу о территориальной целостности Сербии и сколько я получу советов прикусить язык», – сказал Вучич.

Сербский лидер накануне в ходе встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции подтвердил, что признания самопровозглашенной республики Косово со стороны Белграда не будет.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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