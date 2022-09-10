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Суббота, 10 сентября 2022, 20:31 мск

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В Кремле подтвердили планы по встрече Путина и лидера сербов Боснии

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Кремль подтвердил подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «контакты готовятся».

«Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно», – ответил представитель Кремля на вопрос о возможности встречи Путина и Додика, передает ТАСС.

Ранее глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович сообщал, что Додик планирует встретиться с Путиным 20 сентября в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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