Газовая перспектива и бессилие Запада: лидер сербов Боснии намерен обсудить с Путиным ряд важных вопросов

Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик намерен в Москве обсудить с президентом РРФ Владимиром Путиным вопросы строительства газопровода и электростанций, а также пригласить российского лидера посетить Республику Сербскую. Об этом политик сообщил в интервью ТАСС накануне своего визита в Россию.

По его словам, переговоры будут касаться ряда экономических и политических вопросов по актуальным темам, а также по Украине. «Я знаю, что у президента Путина много дел, но я использую возможность и расскажу ему о проблемах у нас здесь, о том, как себя ведут на наших территориях представители Запада. Что касается конкретных проектов, то мы бы хотели получить дополнительные подтверждения, что все экономические операции, связанные c заводом по переработке нефти и мазута, строительством газопровода, строительством газовых электростанций, будут в фокусе и приоритете», – отметил Додик.

«Для Республики Сербской важна газовая перспектива, то, что мы хотим сделать, – это построить газопровод к Баня-Луке. Кроме того, построить электростанции, которые бы использовали газ. В этом случае Республика Сербская стала бы крупным потребителем газа. Эти планы мы основываем на потенциалах России и нашем сотрудничестве с «Газпромом», – уточнил лидер сербов Боснии.

Додик также сообщил о планах расширения культурного сотрудничества. «У нас есть идея создания российско-сербского православного центра, который представляет собой храм – реплику церкви Московского Кремля, которая была разрушена. Здесь уже строятся паломнические помещения, выставочный центр, это будет масштабный проект, который придаст новый характер и новую ценность Баня-Луке. Я бы хотел предложить президенту Путину посетить Баня-Луку, когда центр будет закончен», – пояснил он.

Комментируя международный кризис, лидер сербов Боснии подчеркнул, что Запад пытается решать вопросы с другими народами и странами путем санкций из-за своей беспомощности. «Что касается России, то это геостратегическая игра, в которой Запад пытается и думает, что ему это удастся – поставить Россию на колени, разорить ее, помешать ее развитию. Но результаты плохие», – констатировал Додик.

«Очевидно, что это Европа сейчас дрожит и прогибается под санкциями, а не Россия. Абсолютно ясно, что у Европы, когда она вводила санкции под влиянием Америки, не было плана, что ей делать с негативными эффектами от санкций у себя дома. Это подход мазохиста, когда ты сам себе создаешь проблемы и сам себе портишь жизнь, но от Европы можно ожидать всего, чего угодно», – сказал лидер сербов Боснии.

«По существу, они (в ЕС) сами себе создали проблемы. Если говорить языком футбола, то это классический автогол, причем на 90-й минуте», – сказал Додик.

Ранее по результатам переговоров с Путиным на полях Петербургского международного экономического форума Додик сообщил, что российские компании построят в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) газопровод и две электростанции. Додик поблагодарил президента РФ за цену на газ, подчеркнув, что энергоресурсы из России не имеют альтернативы. В конце 2021 года Додик сообщал, что договорился с Путиным о сохранении цены на газ для Республики Сербской на уровне около $290 за тысячу кубометров.

Ранее глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович сообщал, что Додик планирует встретиться с Путиным 20 сентября в Москве.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»