«Ползучая этническая чистка» сербского населения: в Совбезе ООН оценили ситуацию в Косово

В самопровозглашенной республике Косово продолжается «ползучая этническая чистка» сербского населения на фоне давления США и ЕС, которые пытаются вынудить Сербию признать независимость края. Об этом заявил постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященном косовской проблеме.

«Создание коренному сербскому населению невыносимых условий для жизни, судя по всему, является [для Приштины] задачей номер один. Продолжаются акции устрашения в сербонаселенных районах, снижается порог применения силы против проживающих там людей. С начала 2022 года в Косово зафиксировано более 100 случаев нападений на сербов, их имущество, кладбища и религиозные святыни – почти вдвое больше, чем годом ранее», – сообщил российский дипломат.

Небензя подчеркнул, что косовские власти не предпринимают никаких усилий по защите жизни и свобод косовских сербов, сербского имущества и культурного наследия (в том числе охраняемого ЮНЕСКО). «Напротив, атмосфера ненависти к сербам лишь поощряется. Под предлогом обеспечения безопасности возводятся базы косовской полиции на севере края – зачастую на принадлежащей сербам частной территории», – констатировал Небензя.

При этом российский дипломат обратил внимание, что Приштина не выполнила достигнутую под эгидой Брюсселя договоренность об учреждении Союза сербских муниципалитетов Косово, который во взаимоприемлемой форме мог гарантировать обеспечение прав проживающих в Косово сербов.

Как считает российский дипломат, западные страны попросту игнорируют Резолюцию Совета безопасности ООН 1244, вооружают Приштину и продолжают «стряпать так называемые «альтернативные», выгодные Приштине варианты урегулирования».

«Очередным наглядным примером такого правового нигилизма стал вброшенный в сентябре франко-германский проект, который призван принудить Белград согласиться с косовской «государственностью». И это не единственный подобный случай за последнее время. Усилия Вашингтона и Брюсселя сосредоточены на том, чтобы заставить сербов поступиться своими национальными интересами, суверенитетом и территориальной целостностью. В ход идут угрозы и шантаж, выдвигаются ультиматумы», – пояснил Небензя.

Российский дипломат подтвердил, что Москва по-прежнему выступает за достижение Белградом и Приштиной «жизнеспособного взаимоприемлемого решения на основе резолюции СБ ООН 1244, которое должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности».

Как отмечает «Балканист.ру», Индия и Китай также заявили, что территориальная целостность Сербии закреплена международным правом, и указали на необходимость продолжения переговоров по поиску компромиссного решения косовской проблемы.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

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