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Пятница, 21 октября 2022, 15:54 мск

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Президент Сербии заявил о готовности уйти в отставку

Архив. Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности покинуть свой пост в крайнем случае. Об этом сказал сам глава государства, подчеркнув, что такое решение возможно для сохранения стабильности на фоне давления Запада по решению косовской проблемы.

«Это не бег от ответственности. Я могу подумать об уходе в отставку ради государства, чтобы выиграть время для поиска решения. Но на данный момент я его не вижу», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Президент Сербии обратил внимание, что Запад пытается как можно скорее решить косовскую проблему, чтобы устранить прецедент, на который ссылается Россия.

При этом Вучич подчеркнул, что сегодня не собирается уходить в отставку, но такой вариант не исключает, и в крайнем случае готов рискнуть своей карьерой ради мира и стабильности государства. «Это даст Сербии время от шести до девяти месяцев. Я бы больше не смог баллотироваться, но выиграл бы время для нашей страны, чтобы спасти ее», – заявил президент Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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