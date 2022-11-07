Сербы покинули косовский спецназ и компанию, обеспечивающую безопасность международной миссии EULEX

Представители сербского населения уволились из компании, обеспечивающей безопасность международной миссии EULEX, и косовского спецназа ROSU, передает «Балканист.ру».

В частности, в отставку подали 13 сотрудников американской компании Balkan International Security, обеспечивающей безопасность миссии Евросоюза в Косово и Метохии EULEX. «Мы не могли иначе. Пора что-то менять», – пояснил Игнят Вулетич, работавший с EULEX с 2012 года.

Кроме того, из рядов косовского спецназа ROSU уволился единственный серб – Зоран Петрович. «Я хотел честно работать, но больше не могу, потому что знаю, какие издевательства терпят сербы Косово и Метохии. Я выбираю мой народ», – заявил полицейский.

Как сообщалось ранее, в минувшие выходные около трехсот сербских сотрудников полиции севера Косово и Метохии, а также пограничники на переходах Яринье и Брняк сняли погоны, требуя прекратить перерегистрацию автономеров сербских водителей на приштинские с «госсимволами» самопровозглашенной республики.

Вместе с тем сербские политики ушли с постов глав муниципалитетов севера Косово и Метохии и из «парламента» самопровозглашенной республики. Они заявили, что не вернутся в структуры «власти», пока Приштина не создаст Союз сербских муниципалитетов, обеспечивающий сербскому населению края гражданские права.

Президент Сербии Александр Вучич назвал неизбежным выход косовских сербов из приштинских «госструктур». По его словам, «власти» Косово многократно нарушали международное право, а режим «премьера» самопровозглашенной республики Альбина Курти стал применять репрессии по отношению к сербам.

Президент Вучич подчеркнул, что создание Союза сербских муниципалитетов остается одним из главных требований к «главе правительства» самопровозглашенного Косово. «Теперь давай-ка вернемся к ССМ и отзыву решения об автомобильных номерах, чтобы [ты, Альбин Курти,] придерживался буквы того, что подписано. Когда научишься этому, тогда мы сможем двигаться дальше», – обратился сербский лидер к косовскому «премьеру».

Как считает Вучич, Курти «перегибает палку в наглости и дерзости», когда, находясь в Берлине, открыто не считается с Брюссельскими соглашениями, Евросоюз закрывает глаза на действия Приштины, считая, что Сербия «все стерпит, рассчитывая на вступление в ЕС».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»