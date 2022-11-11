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Пятница, 11 ноября 2022, 14:56 мск

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Глава МИД Сербии не исключает вооруженных столкновений на севере Косово

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

В северных районах края Косово возможны вооруженные столкновения сербского населения и албанской полиции, которая там может появиться по распоряжению руководства самопровозглашенной республики. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«Если [«премьер-министр» самопровозглашенного Косова] Альбин Курти пошлет полицию на север Косово, может дойти до вооруженных столкновений. И все это знают», – подчеркнул Дачич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом глава МИД Сербии в привязке к косовской проблеме упомянул антироссийские санкции. По его словам, цена присоединения к санкциям против Москвы равна той, которую Сербия готова платить за потерю российской поддержки.

«Нам предстоит решить, или мы опускаем руки в борьбе за Косово, или будем иметь последствия, которые коснутся наших геостратегических позиций. Думаю, наступает время расставить все по местам. То, что мы делаем сейчас, – это дриблинг на малом поле, в данный момент это верная политика. Не проигрывает тот, кто умеет обводить», – сказал Дачич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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