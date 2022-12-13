Ставки подняты до предела: эксперт оценил вероятность новой косовской войны

Новое обострение вокруг самопровозглашенной республики Косово не выгодно Белграду, поскольку жертвой обострившегося противостояния рискует оказаться именно сербское население края. Такое мнение высказал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в своей статье для «Независимой газеты».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Очередное, уже четвертое за год обострение в Косово – самое напряженное. Ставки подняты до пределов. Приштина в нарушение всех подписанных соглашений вводит 300 своих «оперативников» на населенный север Косово, где проживают сербы.

Север Косово – это три общины Звечан, Зубин Поток и Лепосавич. И, согласно всем договоренностям, даже силы международного наблюдения KFOR могут туда заходить только по согласованию с мэрами этих муниципалитетов.

В конце минувшей недели в сербском интернете разошлось видео, на котором видно, как бронемобиль косовского спецназа заезжает прямо на территорию сербского детского садика. На следующий день косовская «полиция» по надуманным обвинениям арестовывает сербского полицейского Деяна Пантича, отказавшегося работать в полиции Косово, как и многие сербы, в знак протеста против требования сменить сербские автомобильные номера. Косовские сербы блокируют баррикадами две единственные дороги. Теперь косовской «полиции» вход на север заблокирован.

В то же время Белград впервые за все эти годы устами директора Канцелярии по вопросам Косово правительства Сербии Петара Петковича публично вспоминает о своем праве ввести 1 тыс. сербских военнослужащих или полицейских на север Косово для защиты местного сербского населения, прописанном в резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. И сербский президент Александар Вучич всерьез говорит о такой возможности и на всякий случай обращается с таким предложением к ЕС, хотя это нигде и не прописано. В понедельник к административной границе с Косово приезжает министр обороны Сербии Милош Вучевич, туда стягивается вся сербская жандармерия, недалеко дислоцируется второй армейский корпус.

Однако сербский лидер настаивает на том, что прежде всего использует все возможности для сохранения мира. Оно и понятно – главной жертвой возобновления военного конфликта в Косово станут сербы. До сегодняшнего дня экономика страны на протяжении нескольких последних лет была лидером по темпам роста в Европе. Инвестиции из Персидского залива, Китая, Германии, России, Турции и других стран делали Сербию настоящим перекрестком торговых путей. Терять это с новой войной никому не хочется.

В то же время сохранить лицо, защитить своих сограждан Вучичу крайне важно. Его недавняя апелляция к признанию экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что-де «Минские соглашения были нужны для того, чтобы подготовить Украину к войне», говорит о серьезных переменах в настроении сербского президента, прежде с известной симпатией относившегося к Берлину. Так же, как и отсутствие в новом правительстве знаковых прозападных политиков типа экс-министра энергетики Зораны Михайлович и, наоборот, присутствие в нем на посту главы спецслужбы «Агентство по безопасности и информации» друга Сергея Шойгу Александра Вулина.

Складывается ощущение, что стоящие за Приштиной внешние силы (Вашингтон, Лондон, Берлин) как будто ждали объявления нового сербского кабинета министров, чтобы начать действовать. Агрессивнее всех теперь выступает Германия. Устами своего министра иностранных дел Анналены Бербок она уже заявила о недопустимости ввода Белградом своих сил безопасности на территорию Косово даже в прописанном резолюцией 1244 Совбеза ООН формате, то есть Германия против резолюции, которую же сама и поддержала.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель требует от Сербии убрать баррикады косовских сербов – как будто не знает, что это их единственное средство гражданской самозащиты, и Белград тут вообще ни при чем. Параллельно с этим голландский парламент уже выступил с обращением к Еврокомиссии закрыть гражданам Сербии безвизовый въезд в ЕС «из-за хорошего отношения к России». И я не исключаю, что эта инициатива найдет поддержку.

На Вучича давят все активнее – прогноз о спокойствии на Балканах до момента окончания активных боевых действий в Украине не оправдывается. Возможно, на это все и нацелено – в сложившейся ситуации Россия вряд ли сможет оказать Сербии военную поддержку, а в одиночку Белграду будет достаточно сложно. Особенно в случае ввода ограниченного контингента в Косово, где ему придется столкнуться не только с косовским спецназом (не более 3 тыс. бойцов), но и, возможно, с военным противодействием KFOR, подчиняющегося НАТО. А воевать с Североатлантическим альянсом сербам, конечно, не с руки.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко говорит прямым текстом: «Ситуация на последней черте, за которой возможно военное противостояние». Конечно, за последние 20 лет сербская армия купила много нового вооружения у России, Франции и других стран, но вряд ли этого будет достаточно для большого конфликта. В случае разморозки ситуации в Косово не останутся безучастными албанцы в Македонии и Черногории – скорее всего они также перейдут к активным действиям. Бошняки в Боснии и Герцеговине тоже давно вынашивают идею унитарного государства без сербов и хорватов. Взрыв в одной балканской стране автоматически запустит цепочку взрывов во всем регионе. И поэтому он опасен для всех.

В эти дни с визитом в Косово находится специальный представитель президента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар. После он собирается посетить Белград, где, очевидно, будет встречаться с Вучичем. До недавнего времени Эскобар пытался выступать в роли миротворца, в последний момент «успокаивающего» косоваров. Выступит ли он в данной ипостаси снова – станет понятно уже до конца недели.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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