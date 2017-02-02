Жители южноуральского поселка стали разменной монетой в «большой игре» РМК

Публикации за 02.02.17

Известный журналист, прикрываясь интересами розинцев, проталкивает проект рекультивации Коркинского разреза с использованием отходов Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение Русской медной компании о рекультивации Коркинского разреза с использованием отходов производства Томинского ГОКа является единственно возможным вариантом решения проблемы. С таким заявлением выступил известный тележурналист Тимофей Баженов в ходе круглого стола «Актуальные экологические проблемы промышленного Урала».

Не исключено, что к столь громкому заявлению его подвиг весьма прохладный отзыв об этом проекте, высказанный заместителем директора ФГБУ «ВНИИ Экология», председателем научно-технического совета комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Александром Соловьяновым. «РМК предлагает заполнить карьер пульпой из вскрыши и отходов производства Томинского ГОКа, класс опасности которых в компании определяют как пятый, то есть самый низкий. И поверх устроить рукотворное озеро с укрепленными берегами, – отметил эксперт. – В принципе, это выглядит более или менее прилично. Но остается вопрос: что делать с эндогенными пожарами?»

Если эндогенные пожары не удастся потушить, то уголь, выгорая, будет оставлять в земной коре полости, что может приводить к проседанию грунта, оползням и даже землетрясениям, в отдельных случаях достигающим 6-7 баллов, предостерег г-н Соловьянов. «Не ликвидировав пожары, другие работы на разрезе проводить просто опасно, – уверен топ-менеджер ВНИИ «Экология». Однако в РМК ответа на вопрос о пожарах пока не имеют, поделился информацией руководитель научно-технического совета при комиссии по экологии ОП России. «Для этого необходимо провести достаточно большую работу. Пока же есть примитивная схема, идея, пока особенно никем не одобренная», – подчеркнул Александр Соловьянов.

Но даже если в РМК и не понимают, что делать с эндогенными пожарами, ответ на этот вопрос, как оказалось, прекрасно знает Тимофей Баженов. Тележурналист уверен: нет никакой надобности ждать, пока проблему пожаров решат, нужно срочно засыпать разрез. Ведь от его работы страдают измученные жители поселка Роза, расположенного на краю этой «самой большой ямы в Европе», как любит выражаться г-н Баженов. И засыпать ее может только РМК, пытался уверить он всех присутствующих на круглом столе.

«Как бы мы с вами не старались, мы не найдем такой горы, которой бы хватило, чтобы засыпать Коркинский разрез», – начал он выступление своим вальяжным, бархатистым голосом. Именно поэтому предложение РМК представляется журналисту «единственно возможным», как он лично отметил.

Но и это еще не все. «Это не предложение РМК. Это наша просьба к РМК, – заявил Тимофей Баженов. – Потому что они легко могли бы не тратиться на рекультивацию карьера».

Выходит, если верить заезжему тележурналисту, медный холдинг взялся за решение этой проблемы исключительно из благих побуждений. Не было массовых протестов против строительства Томинского ГОКа. Не было экологической экспертизы, рекомендовавшей РМК рассмотреть возможность рекультивации Коркинского разреза с использованием отходов обогащения руды Томинского месторождения. Наконец, не было заявления вице-губернатора Челябинской области Олега Климова, что только при выполнении всех рекомендаций экспертов власти региона дадут «добро» на строительство горно-обогатительного комбината в Томино. Всего этого не было или г-н Баженов просто не удосужился поинтересоваться подробностями?

Наконец, журналист-экстремал напрочь отмел опасения противников строительства Томинского ГОКа касательно того, что же за отходы будут складироваться в Коркинском разрезе. Оказывается, пульпа, которой намерены заполнять чащу угольного бассейна в Коркино, – это всего лишь «мелкий-мелкий серый песок, смешанный с водой». В химический состав этого «песка» Тимофей Баженов благоразумно не стал вдаваться. Зато с некоторым даже нажимом сообщил: «Я в этой пульпе купался и даже пробовал на вкус. И никакого негативного воздействия не испытал». Возможно… Только непонятно, как он мог купаться в «этой» пульпе, если разработка Томинского месторождения еще не началась? То есть, нет не только «песка», который нужно смешать с водой. Порода даже еще не извлечена из недр земных…

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Есть и еще один вопрос, ответ на который тоже повисает в воздухе. Допустим, вскрышей и отходами ГОКа заполнят Коркинский разрез. Где взять следующую «гору»? На сей раз – для рекультивации «разреза» Томинского?

Похоже, что бедами жителей поселка Роза цинично воспользовались для решения проблем, возникших у Русской медной компании с реализацией проекта Томинского ГОКа. Ведь розинцы никогда не ратовали за строительство ГОКа. Они даже не требовали засыпать Коркинский разрез. Они просто просили, чтобы власти выполнили обещание, данное Владимиру Путину, и переселили их подальше от угольного карьера. Но кого это интересует, если на кону теперь совсем другие ставки?

Челябинск, Виктор Елисеев

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