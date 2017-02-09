«Собственник должен»: власти Челябинской области сваливают ответственность за качество капремонтов на плечи жителей многоквартирных домов

Публикации за 09.02.17

Обязанности южноуральских собственников жилья продолжают расти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области провел рабочее совещание по итогам проведения капитального ремонта многоквартирных домов и обсуждению задач на 2017 год, на котором в очередной раз поручил активизировать работу с собственниками квартир по открытию спецсчетов для проведения капремонтов.

«Считаю важным и необходимым продолжить информационно-разъяснительную работу с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах по формированию фонда капремонта на спецсчетах, – подчеркнул глава регионов. – Это наша стратегия, мы к этому должны двигаться, чтобы собственники принимали решение по ремонтам самостоятельно, сами администрировали и контролировали использование ресурсов и качество работ. Данную работу необходимо продолжить. И если сейчас таких домов 7%, то к концу года неплохо было бы это количество удвоить».

Спецсчета – это, конечно, хорошо. Особенно на фоне опасений жителей, что деньги, которые они вносят на (как их уверяют) будущий капитальные ремонт собственного многоквартирного дома, исчезнут в одно прекрасное утро. Однако слова г-на Дубровского порождают и некоторые вопросы.

Например, следующий: зависит ли заработная плата генерального директора Регионального оператора капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Челябинской области от количества домов, находящихся в «общем котле»? То есть означает ли заявление губернатора, что через год (если, конечно, удастся удвоить число спецсчетов) топ-менеджер регоператора начнет получать на 7% меньше? Ну, или хоть на сколько-нибудь, ведь гендиректор, наверное, занимается не только «сбором подати».

Но главное не в этом. Вчитаемся еще раз в слова главы Южного Урала. Он глубоко убежден, что именно на собственников жилья необходимо взвалить не только принятие решения о проведении капремонта, но и администрирование, и контроль использования ресурсов и качества работ. То есть фактически г-н Дубровский предлагает жителям многоквартирных домов взять на себя руководство капремонтом. Не взирая на то, есть ли у них соответствующая квалификация или нет. Мол, недоглядели – сами виноваты. Надо было изучать коммунальное хозяйство.

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Вообще, желание чиновников обязать собственника делать абсолютно все, отвечать за все и лично все контролировать поражает. Они, конечно, обосновывают это довольно просто: право собственности – это не только право, но и обязанность. И, начиная с приснопамятной приватизации, продолжают методично снимать с себя всякую ответственность за состояние ЖКХ. Не так давно на конференции с жителями Челябинска представитель Регоператора Андрей Самохвал, рассуждая уже не о капитальном ремонте, а о коммунальных проблемах в общем, привел очень интересное сравнение: «Собственник частного дома ведь сам всем занимается, сам следит за состоянием жилья, вот и вы – тоже собственники». Но, позвольте, собственник частного дома не платит управляющей компании за услугу, именуемую «управление многоквартирным домом». Поэтому не собственник помещения в МКД должен за всем следить, а именно управляющая компания. Не собственник должен контролировать, а УК. В том числе и качество капремонта общего имущества, кстати, потому что ей потом это имущество содержать.

Часто от чиновников можно услышать сетования: мол, не сформировались еще наши люди как ответственные собственники, до сих пор их учить приходится. То ли дело – Европа (в этом случае на Запад кивать им не запрещается). Но, думается, что в той же самой Европе действует не только закон «собственник обязан», но и закон «заплатил – получил». А не «заплатил – и срочно ищи какую-нибудь бабушку-пенсионерку в подъезде, которая будет ходить по пятам за подрядчиками и следить, все ли они правильно делают».

Челябинск, Виктор Елисеев

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