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Челябинск

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Публикации за 14.02.17

Южноуральские чиновники заставляют жителей самостоятельно снести аварийный дом, жилье взамен не предлагают

Южноуральские чиновники заставляют жителей самостоятельно снести аварийный дом, жилье взамен не предлагают

Южноуральские чиновники требуют, чтобы жители сами снесли аварийный многоквартирный дом.

Как передает корреспондент РИА , администрация поселка Бердяуш Саткинского района весьма оригинально подошли к решению проблемы аварийного жилья. Об этом сообщили в АНФ «Горный Урал».

С креативным подходом чиновников столкнули жители дома №3 по улице Строителей. В декабре 2013 года их дом признали аварийным. Согласно представленных документам, износ составляет 90%, фундамент отсутствует, стены все в трещинах и расходятся, просели окна, входная дверь перекошена. Дом поставили на расселение – и благополучно о нем забыли.

Фото группы АНФ «Горный Урал» (VK)
Фото группы АНФ «Горный Урал» (VK)

Лишь после того, как южноуральцы начали писать во все инстанции, местные власти о них вспомнили. Однако расселять не стали: глава Саткинского района в ответе на запрос одной из жительниц дома лишь развел руками: «предоставить гражданам жилых помещений взамен аварийного жилья в данный момент не представляется возможным, в связи с отсутствием свободного муниципального жилого фонда на территории поселения».

Такая вот у дома крыша
Такая вот у дома крыша

Тем временем жильцы аварийного дома получили требование о сносе своего дома. Администрация поселка Бердяуш, ссылаясь на собственное постановление от 10 августа 2016 года «Об установлении срока сноса собственниками аварийных помещений», ставит жителей перед фактом: в срок до 31 декабря 2017 года они должны «осуществить снос или реконструкцию» принадлежащих им на праве собственности жилых помещений. Отметим, что в доме располагаются 16 квартир. По всей видимости, чиновники считают, что собственник каждого помещения обязан снести либо провести реконструкцию автономно.

«Новый День – Челябинск» , и

«Ситуация у неудавшихся переселенцев патовая, – резюмируют в АНФ «Горный Урал». – Новое жилье им не предоставляют. В старом жить не положено по закону и опасно для жизни. Отремонтировать дом с износом в 90% – тоже невозможно. Если выполнить требования администрации и снести самим, можно никогда жильё не получить – сами же жильё уничтожили, а может, и не было его совсем. Если не выполнить – можно в декабре этого года остаться на улице…»

Новый День: Южноуральские чиновники заставляют жителей самостоятельно снести аварийный дом, жилье взамен не предлагают

Челябинск, Виктор Елисеев

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