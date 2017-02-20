«Погибаем!» Жители Златоуста просят Путина спасти город от разрухи

Публикации за 20.02.17

Жители Златоуста пожаловались главе государства на бездействие местных властей.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», петиция под заголовком «Город погибает!» опубликована на портале Chang.org. Авторы документы отмечают, что устали ждать помощи от местных чиновников, поэтому просят разобраться в сложившейся ситуации самого президента.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к вам от лица всех жителей нашего города – Златоуста. Он находится в Челябинской области. Это не просто письмо, это мольба о помощи. Нас глубоко возмущает бездействие нашей, так называемой, власти. В городе разруха, нет работы, а если и есть, то за мизерные оклады. За эту зиму произошло очень много аварий на дорогах, потому что их не чистили. А если чистили, то только для отвода глаз. В городе не хочет оставаться молодёжь, так как не знает, на что ей жить. Крупные предприятия развалили, всё летит с молотка за копейки», – говорится в обращении.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Златоустовцы отмечают, что на рабочих местах их заставляют принимать участие в социальных опросах, проводимых на городских сайтах. В свою очередь, власти, по мнению горожан, публикуют там лишь «полезную и красивую информацию» для себя, а правдивые комментарии о реальном положении дел безжалостно удаляют.

«Наш мэр – Жилин Вячеслав Анатольевич делает всё, чтобы город стал большой деревней», – резюмируют жители и просят Владимира Путина навести в городе «уют и порядок».

Добавим, на момент публикации петицию подписали более 500 человек.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.02.17

В Челябинске за сутки в ДТП попали две машины скорой помощи. / На пост главы Снежинска претендуют четыре кандидата. / В Челябинске начали торговать воздухом. «Зола – это что-то новенькое!». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»