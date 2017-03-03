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Челябинск

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Публикации за 03.03.17

Оранжевая угроза: Южный Урал остается в числе взрывоопасных регионов

Оранжевая угроза: Южный Урал остается в числе взрывоопасных регионов

Челябинская область остается в числе потенциально взрывоопасных регионов.

Как передает корреспондент РИА , по итогам второго полугодия 2016 года Челябинская область вошла в число 13 регионов с наиболее неблагополучным уровнем социально-экономической и политической напряженности. Таковы итоги очередного рейтинга, составленного Комитетом гражданских инициатив.

Отметим, что по итогам января-июня 2016 года Южный Урал также был в числе регионов повышенной напряженности, которых тогда насчитывалось 9.

Несмотря на незначительное повышение административной устойчивости и снижение протестной активности, Челябинская область продолжает оставаться в зоне с «оранжевой угрозой» при отсутствии в стране регионов с «красным» уровнем социально-экономической и политической напряженности. Если по итогам первого полугодия 2016 года Южный Урал оказался в числе субъектов, где экономические и политические риски сочетались с высокой протестной активностью, то во втором полугодии протесты пошли на спад.

Однако неблагополучная социально-экономическая ситуация по-прежнему отягощается плохим политическим дизайном (включает в себя показатели политической конкуренции, институциональной независимости депутатов регионального парламента, защиты парламентских прав оппозиции, состояния системы местного самоуправления).

Авторы доклада отмечают, что после сентябрьских выборов в Челябинской области в лучшую сторону изменились средние показатели политической конкуренции. Так, до выборов в Госдуму в сентябре 2016 года среднее эффективное число партий составляло 2,83, после – 3,39 (по Росси в целом – 3,06). Также в Челябинской области немного повысился уровень административной устойчивости, отражающий стабильность политического управления и кадрового состава руководства региона, а также снизилась протестная активность.

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Однако по-прежнему наихудшие оценки (индикатор Е) эксперты присвоили уровню развития оппозиции в законодательном собрании и развитию местного самоуправления. Чуть лучше, по их мнению, дела обстоят с автономией регионального парламента (индикатор D).

В итоге административная устойчивость региона оценена на B, уровень конфликтности получил оценку C, совокупности политических рисков присвоен индикатор D, качество институтов в целом получило наихудшую оценку (E).

Челябинск, Виктор Елисеев

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