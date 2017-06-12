Век воли не видать. Декларация о разводе / К юбилею Дня независимости России

Челябинск, Июнь 12 (Новый День, Марина Краенко) – В этом году у российского праздника 12 июня – юбилей. Точнее юбилей его политического апгрейда – довольно характерной черты нашего ретроградного времени с его формальной тоской по совку и архисодержательным империалистическим оскалом.

До 2002 года мы отмечали ельцинское 12 июня. Праздник тяжеловесно именовался «Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России». В 1994 году (напомню хронологию событий) Борис Николаевич, будучи первым президентом Российской Федерации, своим указом придал этому летнему дню государственное значение, зафиксировав как национальный праздник факт подписания четырьмя годами ранее (на первом съезде народных депутатов тогда еще РСФСР) той самой «Декларации о государственном суверенитете России».

Собственно, ничего такого оригинально исторического Ельцин не «узаконил»: в 90-м все бывшие республики Советского Союза одна за другой стали независимыми – в основном, друг от друга. Правда, за исключением Российской Федерации, остальные еще и демонстративно «освобождали» себя от «московского ига». Дистанцируясь, зачастую в довольно агрессивной форме, они припоминали все уязвления и обидки от «старшего брата», забывая при этом о сотнях тысяч русских врачей, инженеров, строителей, рабочих, что вместе с ними и на их территории дали жизнь новым замечательным проектам – от больниц и институтов, фабрик и заводов до весьма дорогостоящих отраслей. Ну да, развод никогда не бывает безболезненной и ослепительно красивой демонстрацией обретения личной свободы и аналогичного освобождения от постылых оков другого «супруга» с последующим мирным и конструктивным общением на благо, например, детей, что в случае распада империи сравнимо с благополучием населения новеньких суверенных государств…

С 2002-го года 12 июня чаще называют Днем России или Днем независимости России. Тема независимости России – в этот день, как правило, доминирующая. И я тоже подумывала вставить в многочисленные спичи об ЭТОМ свои «20 копеек». Ведь у каждого есть аргументы и контраргументы по поводу того, что невозможна государственная независимость без финансовой независимости, экономического развития, процветания и всяческих свобод большинства населения, без возможности проведения грамотной внешней политики и т.д. По поводу того, что когда-то знаменитая фраза спичрайтеров Каримова: «Караван независимости вышел в путь , и никто не сумеет остановить его. Мы обязательно дойдем до своей цели», звучит сегодня не стратегически воодушевляюще, а печально: почти все суверенные государства – части советской империи – зашли либо в экономический, либо идеологический тупик. Чаще – в оба. Еще хуже ситуация с теми, кто завел свой караван в пустыню геополитического, еще не мрачного, но уже сумеречного одиночества... Впрочем, для меня – вероятно, конченого гуманитария – основной проблемой все эти годы является обретение Отечеством и согражданами высшей независимости как гарантии поступательного цивилизованного развития. О чем, собственно, веками в нашей довольно страшной стране говорили, писали мыслители и деятели культуры с воспаленным социальным сознанием:

«И пока не будет в стране независимого общественного мнения – нет никакой гарантии, что всё многомиллионное беспричинное уничтожение не повторится вновь, что оно не начнётся любой ночью, каждой ночью – вот этой самой ночью, первой за сегодняшним днём». (Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ).

Патерналистский декаданс

И все же сегодня я бы хотела подумать «вслух» о другом. Именно 12 июня Россия помимо условной независимости обрела и первого всенародно избранного президента. И сегодня – за год до очередных выборов лидера страны – я бы хотела поговорить именно о том, чего мы ждем от нового «русского папы». И в каких условиях и настроениях пребывают накануне этого, по сути важного события, общество и власть (кремлевская, разумеется), а также подпитывающие ее элиты. Ведь, увы, за прошедшие четверть века государственная система России не встала вровень с моделями приличных стран. Нет независимого суда, свободы слова, примата Конституции и прочих законов, вменяемого авторитетного Парламента, который не стыдно было бы назвать законодательной ветвью власти. Сохранилась однозначно патерналистская система отношений. Поэтому, и от первого лица в государстве россияне по-прежнему много ждут; на него уповают, как на последнюю справедливую инстанцию. Возможно, это и вправду устраивает большинство населения. Хотя, не исключено, и обратное, ведь

Трудно разобраться, где ясно, где туман, В потоке информации с поправкой на обман.

Фон российской (особенно периферийной) жизни давно не радует, скорее, озлобляет, как говаривал один ильфо-петровский монтёр. Относительно свежая хроника остатки социального «оптимизьма» просто добивает. Роснефть накупила рюмок и икорниц по дивной (с четырьмя нулями) цене. А их топ-менеджеры при долгах компании, достигших исторического максимума, получили в прошлом году вознаграждение в размере 3,7 млрд. рублей. По данным фонда Навального по борьбе с коррупцией некто Евгений Пригожин – шеф-повар российского правительства – освоил на контрактах с Минобороны 180 млрд. рублей.

Не хуже устроилось и руководство МВД: обзавелось спецсамолетом с рабочим кабинетом и двуспальной кроватью – за 1,7 млрд. рублей. И самый горький для провинциалов пример: на московской реновации застройщики планируют «освоить» 3,5 трлн. рублей. И все бы это ничего, если бы вице-премьер Голодец не озвучила в Думе цифру, что в патриотически настроенной РФ уже 23 млн. бедняков (это 23 нищих Челябинска, почти пять Питеров – нищебродов или две клошарных Москвы)!

Правительство трезво прогнозирует: к 2037 средняя зарплата по стране вырастет всего-то на 50%, а медицину, образование и науку в ВВП сократят еще (!) минимум на четверть. Зато численность Росгвардии (с момента рождения этой новой силовой структуры) подросла на 100%, а глава ВЦИОМа клятвенно заверяет парламентариев, что нет в РФ революционно настроенной «значимой группы молодежи, способной потребовать перемен здесь и сейчас». При этом многочисленные юные агитаторы ФК Навального даже в челябинском захолустье «наваливаются» на агитируемых с каким-то нездоровым блеском в глазах и почти остервенением (хотя их-то желание все изменить вполне понятно, другое дело – «компетенций» пока не хватает, а гонору, как у Черчилля).

Провинциальный олигарх Струков готовится оставить без работы полтысячи южноуральских угольщиков.

Безработица в «никелевом» Уфалее превысила эту цифру в четыре раза.

Безобидные челябинские транспортные «муповцы», требуя выплаты зарплатных долгов, недвусмысленно обращаются к лидеру нации: «ВВПутин, как жить?!»

Рядовым бюджетникам безбожно режут жалованье – по 200-300 рублей снимают даже с получающих по 9 тысяч уборщиц. При этом зарплата горе-менеджеров этими же менеджерами повышается «сообразно проценту роста инфляции».

Могу ошибаться, но скажу с уверенностью: все эти кусочки мозаики свидетельствуют о том, что власть (и ее многочисленные круги всяческих элит) боится протеста (даже думать о протесте или заговоре боится) не только со стороны «зеленой», максималистки настроенной молодежи или обманутых дольщиков. Она боится выступлений шахтеров, оборонщиков и пр. Но главное, она опасается – не может не опасаться – консолидации протеста. Другое дело, что поменять себя эта прожорливая конструкция не может. Что, конечно, приближает ее кончину. При этом витание в воздухе некоего политического декадентства наблюдается, по сути, накануне календарного обновления главной – президентской власти.

Дилемма

Интриги вокруг предстоящих выборов слабенькие: вот Жириновский – Троцкий наших дней – на голубом глазу сообщил всей нации, что возможно, на президентские выборы пойдет не ВВП, а его ставленник. Сам президент в привычной для себя психологической манере изрек, что пока не время говорить об участии в выборах: оттягивает до последнего «публикацию» важных решений. При этом, думаю, не без удовольствия наблюдает, как его окружение и некоторое количество управляемых оппонентов примеряют на себя «корону». И, полагаю, точно знает аппетиты своей команды. Равно, как и ситуацию «затягивания поясов» для 90% населения. Поэтому, думаю, он вполне может и отказаться от следующего срока.

Одно дело быть главой страны, где высокие цены на нефть способствуют ее процветанию и сытой жизни населения. Другое дело – президентство во время «крутого пике». В первом случае богатеющие подданные, даже если им не вполне по вкусу «закручивание гаек», политические ограничения и сам президент, готовый «мочить в сортире», на протест не способны. Во втором – долговременный кризис неизбежно сужает социальные перспективы (если верить экспертам, уровень жизни россиян 2007-го года удастся восстановить только к 2030 году – то есть к окончанию еще двух сроков президентства), что столь же неумолимо ведет к росту недовольства граждан. Плюсом к этим факторам добавим морально-психологическое утомление общества от присутствия на властном Олимпе почти 20 лет одного и того же человека.

Ну, и потом, ВВП ведь живой человек. Он тоже «сгорает» в жерновах власти. И уже высказывал мысль, что хотел бы «отдохнуть» от государственных трудов, находясь еще в относительно цветущем формате.

Более того, я думаю, что и на волчий аппетит его команды Путину наплевать. Наплевать было даже нашему Юревичу – мини-Путину в мини-государстве «Южный Урал». Абсолютная персональная власть (а термин «путинская система» вошел в академический словарь историков и политологов) предусматривает как создание мощных капиталистических империй ближайшим окружением главной правящей персоны, так и потерю им активов при крахе системы, т.е. уходе Путина.

Разумеется, речь не идет обо всех представителях элиты – только первый круг, люди, у которых гарант процветания и молниеносного сумасшедшего обогащения не ум и компетенции, международная репутация и всепланетные связи, а лишь ВВП. Конечно, толпа у трона и сама понимает, что нужны дополнительные гарантии, позволяющие всем «друзьям ВВП» остаться богатыми, как говорят в Одессе «на потом». Но это невозможно. Это никогда и нигде (не только в странно организованной России) никому не удавалось.

Новая власть – даже преемник ВВП (силовик, молодой технократ, симпатичный обществу оппонент) для создания или имитации в обществе победы справедливости должен будет пожертвовать кем-то именно из ключевого звена предыдущей кремлевской элиты. Выберут, уже не сомневайтесь, самого одиозного и богатого + потрафят низменным инстинктам самого агрессивного и плохо образованного сегмента россиян. Ну, как случилось с Ходорковским при воцарении ВВП.

Конечно, вы можете возразить, что даже внутренний кризис не слишком ожесточает россиян против Путина ввиду его устойчивой внешнеполитической репутации авторитетного политика, умело разруливающего отношения с Европой, Ближним и Дальним Востоком, и даже влияющим на события в США. Дескать, кто же, если не Путин?!

Но у этой репутационной медали есть и другая сторона – имидж едва ли не «самого опасного человека в мире». Мировые элиты, и это тоже классика, как правило, противостоят и пытаются изолировать подобного коллегу. Собственно, именно это иллюстрирует новый альянс Штатов и Саудовской Аравии, при участии, в основном на их стороне, турков, возникший как препона российской активности в Сирии.

Отношения с европейскими странами – застойно-вялые. Перспективы долгосрочного и даже краткосрочного сотрудничества с ними окутаны туманом недомолвок и претензий, густым, как челябинский смог в НМУ.

Китайцы договариваются со всеми. Вон даже британская королева возит китайских коммунистов в своей карете. При этом Россия сейчас явно не в числе фаворитов китайской внешней политики.

Санкции на фоне проблем российской экономики тоже ослабляют позицию государства и его лидера.

Я не буду говорить о возможных заговорах и прочих свержениях действующей власти, потому что эти вещи в современной России кажутся мне невероятными. Элитам новая персонификация власти сулит кучу проблем: еще неизвестно, что потребует новый правитель. Все в нашей монархической иерархии уже устали платить за близость к трону – силы требуются на элементарное выживание в мире золотого тельца и политической политкорректности. Так что ГКЧП – это тусклое прошлое, повторение коего невозможно на данном историческом отрезке.

Куда более возможным представляется зреющий протест «неэлит». Даже Левада-центр фиксирует, что 90% россиян не приемлют коррупцию в органах российской власти. При этом 69% возлагают именно на Путина ответственность за ее «расцвет». 55% не верят, что Путин способен радикально изменить ситуацию.

Собственно, это возвращает нас к тому самому синдрому утомления от несменяемого правителя, о котором упоминалось выше. В Америке не дураки срок правления президента ограничили двойной дозой, а прагматичные политики, знающие, что любой душка-правитель уже на 9 году приедается, на 12-м нацию от него тошнит.

Так что мне кажется, что социологические опросы, показывающие высокий градус поддержки населения Путину – это слегка преувеличенный результат. Но это не социологи идут навстречу заказчику. Я думаю, наши многоопытные люди, несмотря на анонимность опросов, не хотят, боятся высказывать свое настоящее мнение.

А на мнение, это, согласитесь, в первую очередь, влияет уровень жизни. И если в

мае-апреле доходы населения упали на 6,5% – что хорошее это может сулить власти?!

Да, на май 2017-го по данным все того же Левада-центра за Путина готовы проголосовать 48% населения. За оппонента власти Навального – лишь 1%. Но я настаиваю, что россияне лукавят, отвечая на подобные вопросы. Но даже при таком раскладе – 48:1 – социологи фиксируют 42% неопределившихся.

Кто, если не Путин?

или

Два Алексея

В случае, если политические умы не рискнут поставить во главе государства юриста и оппонента нынешнему Кремлю Алексея Навального – не такого уж и антипода ВВП, если копнуть глубже, преемником действующего президента, по логике русской жизни, должны сделать «такого же как Путин».

Чужая голова – потемки, конечно, но мне кажется, смоделировать требования к будущему преемнику Путина, которые бы удовлетворяли планам ВВП на «негосударственную жизнь», не очень сложно. Их всего-то четыре.

Гарантии долгосрочной личной безопасности предшественнику и его ближнему кругу. Реальный авторитет в основных силовых кланах России: в армии, ФСБ, ФСО, ГРУ, Росгвардии, ВПК.

Относительная молодость, чтобы выдержать два срока службы «рабом на галерах».

Формально незапятнанная и прозрачная репутация и солидный послужной список (желательно не политической карьеры).

Такой кандидат на сегодняшний день, по прикидкам политологов, всего один – «словно в году весна». Это действующий 45-летний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который уже 18 лет буквально «рядом с Путиным».

Дюмин – военный, специалист «по противодействию техническим средствам разведки противника». Прошел через все силовые структуры: ФСО (от охранника и адъютанта Путина до начальника управления в Службе безопасности президента), ГРУ (командующий Силами специального операций России), Минобороны (начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель командующего Сухопутных войск России, заместитель министра обороны России).

Больше года работает губернатором нашпигованного оборонкой региона. «Тренируется» в политике: получил степень кандидата политических наук (тема его научного исследования связана с деятельностью «европейской восьмерки»).

Участвовал в « Крымской кампании». Именно он обеспечивал бескровный переход Крыма под юрисдикцию России (в награду получил звезду Героя России и звание генерал-лейтенанта). Так что, он почти кровный политический брат действующего главы государства.

Если Путин и К решатся на этот сценарий, то уже к концу текущего года Алексея Дюмина могут утвердить исполняющим обязанности президента РФ с последующим избранием его на эту должность. Заинтриговал же недавно ВВП «избранных» вскользь брошенной фразой: мол, ждите, дорогие к концу года сюрприз.

Кстати, перенос выборов с 10 марта на 18 марта, скорее всего, тоже не случаен. Возможно, так создается атмосфера преемничества: 18 марта – очередная годовщина присоединения Крыма к России.

Что же касается команды Дюмина. Даже если поначалу он и сохранит часть путинских кадров – того же Шойгу, то постепенно (и на самом деле очень скоро) он заменит всех членов правительства сверстниками – технократами. Самым влиятельным станет коллега Дюмина по ФСО Дмитрий Миронов. Не исключено, что именно этот «Димон» сменит нынешнего во главе правительства. Руководителем же ФСБ Дюмин поставит другого сослуживца – Евгения Зиничева (уже перешедшего из Калининградских губернаторов в замы главы ФСБ).

Понятно, что карьеру Медведева и тот, и другой Алексей легко (!) принесут в жертву на алтарь своего рейтинга. Но без серьезных последствий: уедет ДАМ преспокойно в Штаты, где в богатстве и тишине займется всерьез любимым делом – фотографией и освоением новехоньких гаджетов. Другое дело, кого из одиозов – магнатов путинской поры они решатся отправить в места не столь отдаленные, демонстрируя намерение побороть коррупцию и бла, бла, бла…

«Мы ждем перемен»

При нынешнем стабильно ухудшающемся положении граждан протест может обостриться в любой момент (народ российский, как помните, начинает бурлить с 20-го августа). Прогнозов по улучшению ситуации пока не было. Соответственно, предвыборная начнется (и выборы могут проходить далее) в обстановке сильного политического «расстройства».

Пойдет ли на выборы Путин или его преемник – неважно. Ход и результат голосования могут радикально измениться. Собственно, политический кризис мы уже наблюдаем не первый год. Бесконечно длиться он не может – так или иначе политические перемены (и серьезные) произойдут. Политический процесс – штука сложная, одними выборами нерегулируемая. Кроме того, иногда в политическую плоскость перерастают акции, имеющие в своей основе совсем другую природу: экономическую, культурную, экологическую. В Москве, например, это может быть связано с пресловутой реновацией. В сумасшедшем Петербурге – с ситуацией вокруг Исаакиевского Собора, в Челябинске – со строительством Томинского ГОКа. И так по всей стране.

Когда власть – и региональная, в том числе, игнорирует волнение, вопросы, недовольство населения, митингующие меняют свои лозунги. На политические. И, думаю, кремлевские товарищи об этом в курсе – иначе не появился бы в красных стенах Сергей Кириенко. Именно его команде, возможно, предстоит разработать меры, предотвращающие слияние в национальный протест локальных выступлений. С очередным пришествием Кириенко в политику можно связывать и возросшую осторожность власти в отношении оппозиции, соблюдение некоего довольно хрупкого баланса. Как они будут действовать при обострении ситуации – время покажет.

Но думаю, избыточное давление – наихудший вариант (для власти). Озлобленные снижением качества жизни люди могут и взорваться. И тогда подгнившая конструкция нынешней государственности развалится. Ну, как это было на исходе эпохи невнятного Горби. Собственно, когда я говорю: и кремлевские об этом в курсе, я имею в виду и призыв Матвиенко проанализировать обоснованность тарифов в системе «Платон». И требование парламентской оппозиции отпустить после митингов 26 марта школьников и студентов, и даже провести расследование относительно фактуры фильма- расследования «Он вам не Димон». И даже единороссы с думской трибуны (правда, это сделал довольно продвинутый член упомянутой партии – в прошлом журналист Ревенко) заявили, что нападения, поджоги и обливания зеленкой – не политическая борьба, а преступление. Все это, может, и запоздалое, но проявление здравомыслия элит, которое, впрочем, на изменение политической ситуации в стране сейчас не повлияет. Хотя бы потому, что уступки власти всегда повышают амбиции ее оппонентов.

У Навального появилось много сторонников в молодежной среде. Для власти это «Terra Incognita». Но они эту территорию и ее обитателей уже начали изучать. Кроме того, власти ведь тоже в курсе очевидного общественного раскола: кроме сторонников Навального есть и его ярые оппоненты. Кроме защитников Исаакия от РПЦ есть активисты за передачу собора церковникам. Кроме противников строительства Томинского ГОКа есть ратующие за его возведение – мол, появятся, новые рабочие места в деградирующем от безработицы регионе.

Даже отношение к секс-меньшинствам раскалывает общество. И я думаю, в интересах власти все имеющиеся на данный момент «раскольничьи» ситуации поддерживать как можно дольше, чтобы агрессия противостоящих сторон не реализовалась против нее. Тоже, в общем-то, классика политического жанра.

Конечно, можно и вообще-то нужно подобные ситуации выправлять. Самый эффективный способ – обрисовать красивую и выполнимую перспективу. Увы. Пока власть «пользует» ретроспективу. Один из главных примеров – 9 Мая. К нему не очень умело «подвязывают» «наш Крым». Есть еще страшилка: будете буянить, ситуация скатится к украинскому коллапсу. Все эти посылы с каждым политическим неменяющейся власти сезоном работают все слабее, переходя в другие формы осознания обществом себя и всё более четким пониманием отсутствия у страны целей и задач. Собственно, даже элиты в растерянности. В некой усталой дезориентации они «ждут перемен».

Параллели

Знакомые историки утверждают, что гражданская война в России сейчас невозможна – дескать, нет необходимых «фундаментальных» условий. Надеюсь, что они правы – и новое время ограничится лишь отдельными эксцессами противостояния. Мне и самой кажется, что нынешний этап больше похож не на 1917-й, а на период 1988-1990-й, то есть на канун той самой «Декларации», которую сегодня стоит вообще-то перечитать.

И вот эти дети и молодежь, что с энтузиазмом выходят сегодня на акции движения Навального, – это мы, но четверть века назад. Их позиция – это, частично, конечно, наши разговоры. Разговоры, что они слышат дома. И именно эти разговоры во многом способствуют их политической социализации (а не только соцсети, как принято считать). Но мы лишь говорим, урезаем свой бюджет, в острых случаях – разоряемся, а молодежь, в силу максималистской обостренности чувства справедливости, выходит на улицу. Эта активность молодых – отражение и нашего меняющегося настроения.

26 марта все мои знакомые, у которых дети пошли на митинг против коррупции, пошли вместе с ними. Взрослые сказали: потомки не оставили нам выбора, мы же нормальные родители; давить на детей нельзя, тогда они пойдут в политику из чувства протеста против давления; отпускать одних – опасно… Тогда я подумала, что довольно сложно, на самом деле, так уж четко вычленить протест пубертатов из общего состояния взрослого общества.

И думаю, что исследования социологов, что московское студенчество пойдет голосовать за Путина – Навального в пропорции 47% к 7% тоже от лукавого. Студенты ведь не идиоты откровенничать в этой стране – научены своей коротенькой жизнью. Тут куда важнее цифра в 66%. Две трети студентов считают коррупцию главной бедой страны.

Ну и, кроме того, я полагаю, что Навальный при всей его деятельности не такой уж известный политик, особенно за пределами столицы. Однако, факт налицо, Навального начинает поддерживать и раскручивать поколение, что, в отличие, от нас, предпочитающих терпеть и пробегать между капелек, рифов и скал, готово протестовать. Видимо других каналов для реализации своих устремлений и запросов они в нашем обществе просто не видят. Ситуация властью не выправляется – значит и повод для протеста остается. У молодежи в первую очередь.

К слову, Ельцин тоже не сразу стал узнаваем, не то, что популярен. Но ситуация у него тогда, в конце 1980-х, была, как сейчас у Навального: даже откровенные промахи, не говоря уж о гонениях, шли ему в плюс.

Вот опять, как черт из табакерки, выскочила аналогия с периодом крушения СССР. А почему нет? Путинское время – некая реставрация ушедшего в историю «светлого советского прошлого». На Южном Урале эта реставрация, кстати, началась на три года раньше, чем по всей стране: в конце 1996-го года измотанный реформенным разорением электорат выбрал губернатором представителя советской партийной номенклатуры.

Какие элементы сегодняшней жизни схожи с тем периодом конца 80-х – начала 90-х прошлого века? Да самые главные. Государственная система деструктивна. Менеджмент неэффективен. Нефтяная составляющая – как под копирку. Охлаждение отношений с Западом. В «роли» Афганистана Сирия и Донбасс… В роли Бориса Николаевича – Алексей Анатольевич…

И изменится все похоже, как всегда в России – быстро и навсегда. И не факт, что в лучшую сторону. Все мы помним, как грабили население в 90-е народившиеся олигархи, хоть как-то приведенные в чувство бывшим чекистом – нынешним президентом.

Есть и отличие: на регионы держава не развалится. Во всяком случае, в это как-то не верится. Впрочем, в 1917 народ не верил, что русское царство развалилось. В 1991-м казалась невозможной кончина СССР…

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