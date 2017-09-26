Каменный цветок. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Горячая осень 1999-го: «чеченцы», взрывы домов, гибель сотен людей, предвыборная кампания по избранию президента РФ.

Тёплая осень 2017-го: «Православное государство» (организация, не запрещённая в РФ), атака на кинотеатр, «телефонный терроризм», предвыборная кампания по избранию президента РФ.

Бородатый руководитель «Православного государства» открыто даёт интервью и угрожает терактами. Своё лицо и имя-фамилию не скрывает. И никто не спешит его арестовать. Спрашивается, возможно ли такое, если это выступление не санкционировано властью? В условиях, когда людей задерживают за прогулку с воздушным шариком?

За телефонные звонки арестовали каких-то подростков. Но это явно не они организовали телефонную атаку по всей стране – не тот уровень. Тут чувствуется твёрдая рука специалистов. Видимо, власть сделала выбор: поскольку она не может предложить обществу ничего хорошего, остаётся пугать чем-нибудь плохим. «Чеченцами» пугать уже нельзя – Аллах не позволяет. Поэтому террористы теперь будут православные. Недавний крестный ход во главе с Милоновым – это подражание сходу мусульман на недавнем празднике Курбан-байрам. Захотели показать, что православных тоже много и они о-го-го какие грозные. Могут даже свою террористическую организацию создать. Ну, и антисемитизм заодно – чтобы страшней было. Мол, мы готовы идти до конца.

Зачем на это всё обращать внимание? А для того, чтобы тёплая осень не превратилась в горячую – по образцу 99-го года. «Телефонный терроризм» по всей стране – это намёк на возможные теракты по всей стране. Лучше отнестись к этому серьёзно. Если все люди будут убеждены, что эти события происходят по инициативе власти, то она не рискнёт использовать жёсткий сценарий, так как это прямо и отрицательно повлияет на выборы (поскольку всё это затеяно ради выборов, власть не может компрометировать себя). Таким образом, понимание ситуации спасает чьи-то жизни.

Власть не рассчитывает на поддержку населения. Прошедшие 10 сентября выборы в региональные органы управления показали рекордно низкую явку. Ничего даже близко похожего на «86%" в этот раз не получилось. А если убрать голоса тех, кто прямо заинтересован в сохранении нынешнего режима (начальство, их родственники), тех, кто был вынужден участвовать в голосовании (как, например, учителя), а также вычеркнуть сфальсифицированные результаты, то количество голосов, отданных за власть, опустится до уровня статистической погрешности. И власть это сознаёт. «Надо что-то делать».

Ничего приятного власть народу предложить не может. Позитивный образ будущего всё никак не получается. «Тяжело выходит каменный цветок». Пока придумали только рекламировать Северную Корею, но вряд ли кого-то привлечёт такое будущее, в котором вся страна – единый концлагерь, и над каждым человеком в каждую секунду его жизни нависает угроза расстрела. Озвученные на будущее мероприятия – вроде сбора на утилизацию обуви, сокращения расходов на пенсионеров, «налога на безработных» – тоже оптимизма не добавляют. Чем привлечь, что обещать? Ни одной светлой мысли.

Уже одно это показывает, что будущее правящая верхушка представляет мрачным. Даже само их крохоборство – «налог на обувь» – показывает и состояние экономики страны, и то, что путей улучшения они не видят. И этот аргумент сильней, чем их бодрые доклады о том, что «экономика растёт». И он согласуется со сказанными ранее словами Улюкаева о том, что в ближайшие 20 лет экономического роста не будет.

Недавно Центробанк опубликовал «Доклад о денежно-кредитной политике», в котором излагает своё видение будущего в среднесрочной перспективе. Документ написан в типичном для них стиле: «Всё идёт лучше, чем ожидалось», – но вот цифры говорят о прямо противоположной ситуации. Например, положительное сальдо текущего счёта на 2017 год прогнозируется в размере 30 млрд. долларов, а в 2020 году ожидается, что этот показатель составит всего 4 млрд. долларов. Такое резкое уменьшение сальдо можно назвать только пикирующим падением. И это, между прочим, базовый вариант – а там есть ещё «рисковый», который представить в цифрах они не берутся. Есть, от чего испортиться настроению. Как говорит один президент: «Скучно, девочки».

И всё, что им остаётся делать, – это намекать нам, что вместе с ними, конечно, всё будет плохо, но без них – ещё хуже.

Теоретически, есть и другой сценарий будущего: объявить чрезвычайное положение, приостановить действие Конституции, отменить выборы и ввести диктатуру под какой-нибудь приемлемой формулировкой. Для этого потребуется раскрутить маховик террора, сделать вид, что ситуация выходит из-под контроля и требуются решительные экстраординарные меры.

Чтобы победить террор, можно воспользоваться историческим опытом: например, в 1918 году начали свой, «государственный», террор. Но ведь, по условию, и там, и там будут свои. Придётся изображать борьбу нанайских мальчиков, а это будет неубедительно – как для внутренних наблюдателей, так и для внешних. Получится диктатура, созданная под фальшивым предлогом.

Но, между прочим, это ведь уже есть. Это именно то, что существует сейчас – только в гибридном виде. Диктатура криминала под видом диктатуры закона. И реализация вышеуказанного сценария приведёт только к отказу от маскировки и установлению криминальной диктатуры в чистом виде. То есть к разоблачению режима.

Что в этом случае станут делать «наши уважаемые западные партнёры»? Конечно, усилят давление. Они уже сейчас готовы конфисковать всё имущество и отключить SWIFT (и концы в воду), но пока ещё сомневаются, не жестоко ли это. А тут никаких сомнений уже не будет. И никаких аргументов в защиту российского правящего режима никто предложить даже не посмеет – слишком уж явно проступит его сущность. Поотключают всё, что можно, да ещё и железный занавес опустят. И будет северная Северная Корея. (Кстати, вызывающе поведение Северной Кореи – запуски ракет – можно понимать как тестирование реакции Запада и проверку готовности западных стран к войне. Если реакция будет мягкой, это придаст бодрости руководству некоторых стран).

Но тогда что останется правящему режиму? Грабить страну дальше – но что именно грабить? Отнимать рубли – а кому они будут нужны в этом случае, на что их тратить? Или вещи: одежду, обувь, часы, машины, квартиры? И что с этим делать потом? Куда это всё девать? Чужой прибыльный бизнес уже отняли. И поскольку заниматься бизнесом они не умеют, то уже и угробили. А тут ещё санкции. Вообще всё рухнет. И продать невозможно (вон уже сейчас Роснефть пытаются продать, но всё никак).

Вся сегодняшняя активность по накоплению богатства имеет смысл только при сохранении связи с Западом. Только эта связь обеспечивает им доступ к материальным благам, ради которых они стараются. Правящий слой категорически не согласен поменять западную жизнь на северокорейскую. Даже курорты Северного Кавказа не прельщают. Многие приезжали в Грозный, но никто там не остался. Потому что им нужна цивилизация – бытовые условия, медицина, образование, сервис – современного уровня.

Поэтому вариант с диктатурой маловероятен. Основным объяснением происходящих событий остаётся предвыборное мероприятие. Это обоснование необходимости «твёрдой руки», твёрдой власти. Нам демонстрируют, что мягкость приводит к хаосу и терроризму, и, значит, для безопасности нашей жизни и сохранения порядка требуется ужесточение режима. И если так, то в ближайшем будущем мы услышим соответствующие заявления и увидим это самое ужесточение.

Челябинск, Сергей Ясинский

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