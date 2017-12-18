До выборов президента осталось 90 дней: Челябинск обогнал Москву по стоимости проезда в общественном транспорте

Поездка в общественном транспорте в Москве иногда обходится дешевле, чем в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ответ на игру с цифрами, демонстрируемую челябинскими чиновниками от транспорта и муниципальными перевозчиками, горожане решили посчитать: действительно ли общественный транспорт Челябинска является одним из самых дешевых в России, о чем частенько заявляют в мэрии. И пришли к удивительным открытиям.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно о введении с 18 декабря в действие полуторачасового единого пересадочного талона. Правда, оказалось, что стоить он будет не 23 рубля, а 34 рубля. Более того, по словам директора МУП «Служба организации движения» Василия Муленкова, вырастет и стоимость часового единого пересадочного талона – до 25 рублей.

Челябинцы в социальных сетях начали активное обсуждение столь нежданного (особенно на фоне клятвенных заверений чиновников мэрии о том, что никакого повышения не будет) пересмотра стоимости проезда. Горожане предположили, что это подготовка к введению возможности оплаты проезда банковской картой. «Наши перевозчики по понятным причинам хотят больше денег. А именно: чтобы пассажир платил 23 + банковская комиссия, – рассуждает один из челябинцев. – Но так нельзя, так как по закону платит не потребитель. Тогда надо поднимать тариф. Но, разумеется, в этом году им никто не даст. ГЭТ хочет 25. ОГТ тоже хочет, но только в теории. При всей своей жадности частные перевозчики не готовы делать тарифы ещё выше. А сравнение тарифов с маршрутными такси ни к чему хорошему не приводит. Разница в цене (если автобусы и маршрутки не поднимут, а ГЭТ поднимет), прибьет троллейбус. А делать скидку: условно, пассажир платит 23, но в эти 23 уже заложен % банку, они не хотят».

Однако в мэрии делают вид, что не верят в столь печальную перспективу. Наоборот, уверяют чиновники, руководители предприятий муниципального транспорта отмечают интерес пассажиров к единому пересадочному билету, число поездок с его использованием с апреля по ноябрь выросло в 3 раза. «В среднем стоимость одной поездки обходится пассажиру в 6 рублей», – заявили в пресс-службе администрации Челябинска.

Каким образом чиновники (или, что вероятнее – руководство муниципальных перевозчиков) умудрились высчитать столь мизерную стоимость, неизвестно. По сути, чтобы одна поездка стоила для челябинцев 6 рублей, им необходимо в течение часа делать 2-3 пересадки. Такое, конечно, возможно. Но только если сделать целью поездки именно совершение пересадок.

И если подобная практика и могла быть допустимой при стоимости часового билета в 23 рубля, то при повышении ее до 25 рублей горожане, и в самом деле, могут предпочесть «маршрутку», с которой муниципалы сравнялись в цене. Действительно, зачем делать несколько пересадок, если за те же деньги можно добраться до места назначения быстрее и без лишних проблем?

Между тем, снижение максимальной скидки при покупке билета по транспортной карте до 10% заставило задуматься экспертов и над вопросом: так ли уж дешев муниципальный транспорт Челябинска. И оказалось, что – нет. И москвичам, к примеру, поездки вполне могут обходиться дешевле. Так, если в Москве приобрести билет на 60 поездок на троллейбусе, автобусе и трамвае, одна поездка обойдется в 19 рублей 20 копеек (при этом не обязательно покупать бумажный билет, соответствующую опцию можно активировать и на транспортной карте). В то время как в муниципальном общественном транспорте Челябинска минимальная стоимость поездки при пополнении ее после 1 декабря составляет 20 рублей 70 копеек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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