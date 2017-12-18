До выборов президента осталось 90 дней: власти могут подкинуть челябинцам новый «геморрой»

В Челябинске решили перекроить районы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», границы административных территорий областного центра могут изменить, чтобы максимально уравнять количество живущих в них горожан. Об этом заявил глава города Евгений Тефтелев.

«Дело в том, что районы в городе неодинаковы по количеству населения. Больше всего в Калининском и Курчатовском – по 220 тысяч, а в Центральном всего 100 тысяч. Первыми об этом заговорили депутаты, затем подключился социальный блок администрации, – рассказал градоначальник. – От каждого района у нас 25 депутатов. И где-то на народного избранника приходится 3 тысячи человек, а где-то 7 тысяч жителей. Юридически и политически этот вопрос требует обсуждения и серьезной проработки. К тому же любые административные изменения повлекут за собой финансовые затраты».

Зачем понадобилось депутатам поднимать вопрос «перенарезки» районов, сказать трудно. Сложно найти для этого иную причину, кроме как желание создать дополнительные трудности, которые можно будет потом героически преодолевать. Вполне возможно, что здесь столкнулись скука и зависть. С одной стороны, с постепенным уничтожением сферы общественного транспорта, у парламентариев исчезнет глобальная и животрепещущая тема, интересная всем горожанам. Да и самим «избранникам» вряд ли уж очень интересно заниматься исключительно вопросами бюджета да принятием на баланс муниципалитета очередных партий мячей и учебников.

С другой стороны, у депутата, выступающего от имени 7 тысяч жителей, чисто теоретически больше веса, нежели у представителя 3 тысяч.

По сути, самим горожанам глубоко безразлично, сколько парламентариев представляет тот или иной район в городской Думе. Ведь от этого мало что зависит: бюджет города распределяется между районами все равно с учетом площади и количества жителей, а сами депутаты не представляют в городском собрании никого, кроме собрания районного. Ибо глупо считать, что они являются голосом поддержавших их кандидатуру избирателей: тогда получится, что целые избирательные округа Челябинска никоим образом не представлены в городской Думе.

Зато сложностей перекройка районов принесет множество. Как, например, мэрия рассчитывает соотнести территории многоэтажной застройки (а новостройки Челябинска волне могут насчитывать и 12, и 24, и более этажей) с районами пятиэтажек и частным сектором? Каким образом власти представляют процесс перераспределения горожан между до сих пор сохранявшими районную привязку поликлиниками, грозящий вылиться в настоящее «переселение народов»? Да ладно бы только поликлиники! Но ведь районного деления придерживаются федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, полиция. Даже распределение мест в школах и детских садах, несмотря на официально декларируемый принцип «внерайонности», до сих пор имеет жесткую территориальную привязку, с чем ежегодно сталкиваются семьи, живущие формально в Центральном районе Челябинска, однако территориально более близкие к образовательным учреждениям Калининского и Курчатовского районов.

Похоже, тот вал проблем, которые могут быть вызваны «перенарезкой» районов хотя бы примерно представляют и чиновники. Не зря Евгений Тефтелев заявил: прежде чем что-то менять, нужно учесть мнение жителей. Правда, приведенное им оправдание подобной осторожности выглядит бледновато. Мол, многие из челябинцев прожили всю жизнь в одном районе и вряд ли захотят «менять» его на другой. Возможно, что будет изменено количество депутатов, в перерасчете пропорционально количеству жителей, допустил мэр. Но и этот вариант – скорее, из ранга фантазий. Потому что для этого необходимо иметь примерно равную демографическую ситуацию в каждом из районов. А в Челябинске это далеко не так. Или власти Челябинска предлагают переписывать устав города к каждому избирательному циклу? Что ж…Зато депутатам будет чем заняться: нужно будет и проект изменений составить, и общественные слушания провести.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.12.17

В Челябинске не смогли набрать нужного количества призывников. / В южноуральской больнице онкобольной пациент погиб без лекарств. / Директоров челябинской УК накажут за пожар в «квартирах» подчиненных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»