До выборов президента осталось 85 дней: челябинцев оставили без трамваев в выходные дни

В Челябинске муниципальный перевозчик жестко перекроил расписание трамвайных маршрутов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с понедельника, 25 декабря, серьезно изменится расписание движения половины трамвайных маршрутов в Челябинске. Информация об этом размещена на сайте ООО «ЧелГЭТ».

Вотчина г-на Павлюченко (Александр Павлюченко – депутат Челябинской городской Думы и директор ООО «ЧелГЭТ») не устает преподносить сюрпризы горожанам. Не успели челябинцы привыкнуть к введению полуторачасового единого пересадочного талона за 34 рубля и повышению стоимости часового талона до 25 рублей (над полуторачасовым билетом работал именно Павлюченко, кто стоит за повышение стоимости часового «проездного» власти решили не говорить, но одномоментность событий наталкивает на определенные выводы), как в последнюю неделю уходящего 2017 года руководство предприятия решило перелопатить большую часть расписания действующих маршрутов.

Так, в ЧелГЭТ решили, что жители северо-запада города не нуждаются в прямом сообщении в Коксохимом. И с 25 декабря маршрут №19, следовавший ранее от Коксохима до остановки «Улица Чичерина», будет ходить только до поселка Першино. Таким образом, теперь челябинцам, живущим в Курчатовском и Калининском районах, вынужденным добираться до Коксохима, придется вместо 23 рублей заплатить за поездку от 25 до 46 рублей. Утешится они могут лишь тем, что в субботу и воскресенье им не придется пересаживаться с трамвая на трамвай. Дело в том, что с 25 декабря маршрут №19 работать в выходные не будет.

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И это далеко не единственный маршрут, который г-н Павлюченко решил остановить на время выходных дней. Так, с 25 декабря только с понедельника по пятницу будут работать маршруты №3 «Завод Колющенко – ЧМК», №10 «Поселок Першино – ЦХП», №14 «Улица Чичерина – ЦХП», №20 «ЧМК – Медгородок», №21 «ЧМК – ЧЭМК» и №22 «Улица Чичерина – улица Чистопольская». Таким образом, из 15 трамвайных маршрутов в Челябинске с понедельника семь дней в неделю будут работать только 8.

Челябинск, Виктор Елисеев

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