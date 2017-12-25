До выборов президента осталось 83 дня: в Челябинской области растет социальная напряженность – мнение политологов

Эксперты проанализировали политическую ситуацию в Челябинской области на старте президентской кампании, заключив, что любые протесты в регионе могут радикализироваться и политизироваться, концентрируясь вокруг «точек напряженности», главная из которых – экология.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экологическая ситуация на Южном Урале всегда вызывала беспокойство населения, что связано с присутствием в Челябинске и области тяжелой индустрии, которая обеспечивает экономический потенциал региона, сообщается в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Ситуацию осложняет рост онкологических заболеваний и наличие в регионе предприятий ядерного оружейного комплекса. Ударом по имиджу региона стала недавняя информация о выбросе рутения, активно обсуждавшаяся осенью в российских и западных СМИ и вызвавшая беспокойство населения.

Впоследствии южноуральские власти подтвердили, что в конце сентября – начале октября, действительно, было зафиксировано экстремальное превышение концентрации рутения-106 по сравнению с предыдущими месяцами, однако добавили, что содержание этого радионуклида в атмосфере было на два порядка меньше нормы.

В итоге весомый аргумент в пользу государственных структур сыграл злую шутку против самих же чиновников. Панику среди населения посеяла двухмесячная задержка в предоставлении информации. И власти так и не смогли объяснить, почему хотели замолчать историю с выбросом радиации, вместо этого признали полное поражение в информационной войне.

Эксперты полагают: тема с выбросом радиации все еще опасна для социально-политической стабильности региона, правда, что может способствовать этому выходу тревожности помимо взорвавшегося в атмосфере спутника, не уточняют.

Кроме того, отмечается, что большую опасность в период президентской кампании могут оказать вполне реальные протесты населения, например, деятельность активистов движения «Стоп-ГОК», выступающих против строительства Русской медной компанией опасного производства в нескольких километрах от города.

Помимо краткого экскурса в историю создания «мощного экологического движения», организованного в 2013 году на фоне дискуссий о планах Русской медной компании по поводу строительства Томинского ГОКа, авторы доклада заявляют о том, что «потенциальная политизация экологического движения является безусловным вызовом для президентской кампании в регионе».

«Кампания против реализации проекта РМК стала поводом поставить вопрос о состоянии экологии в целом, о деятельности других предприятий, о качестве воздуха и воды, – говорится в докладе АПЭК. – Кроме того, новый комбинат должен быть построен буквально около столицы региона и может существенно осложнить состояние экологии города и области. Активисты обвиняют инвестора в использовании агрессивных лоббистских методов и настаивают на проведении независимой экспертизы».

Политологи признают «СтопГОК» самым значительным на сегодняшний день организованным экологическим движением в России, который в силу изначальной аполитичности объединяет широкие слои населения, в том числе группы лояльного федеральной и региональной власти электората.

На лицо и усиление позиций лидеров движения после звонка президента Владимира Путина активисту «Стоп-ГОКа» Василию Московцу.

«Президент проинформирован о проблеме и поручил внимательно отнестись к вопросу, что уже исключает возможность игнорирования требований населения, – поясняют свою позицию аналитики. – Однако последствия этого шага могут быть неоднозначными для имиджа президента в регионе: теперь часть населения убеждена, что Владимир Путин не допустит реализации проекта ни в каком виде. Следовательно, уступки и компромиссы могут быть интерпретированы как неоправданные ожидания».

Политический окрас в деятельность активистов «Стоп-ГОКа» внес оппозиционер Алексей Навальный. Минувшей весной скандальный политик принял участие в митинге против Томинского ГОКа, однако последующее вмешательство лидера «Партии прогресса» в экологические проблемы Челябинской области общественники восприняли весьма скептически, не ощущая от него реальной поддержки.

Неоднозначное отношение к экологическим активистам продемонстрировали и местные лидеры парламентских партий. Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе перехватить «горячую повестку» у движения «Стоп-ГОК» попытались представители партий ЛДПР и КПРФ, однако политики допустили роковую оплошность – забыли пригласить главных действующих лиц противостояния.

Авторы доклада отмечают, что в период президентской кампании в Челябинской области наращивает влияние еще одно экологическое движение, именуемое «СтопСмог». «Задуманное и реализуемое сторонниками строительства Томинского ГОКа как фактор отвлечения внимания и «перевода стрелок», оно на деле не контролируется своими создателями, – заявляют аналитики. – Если «СтопСмог» объединится с движением «СтопГОК», может возникнуть общеэкологическое движение, сдерживать которое в рамках относительно конструктивной повестки, а возможно, и законности будет крайне сложно. «Управляемые экологи» создают потенциальную угрозу олигархических войн, способных дестабилизировать ситуацию в регионе в период президентских выборов».

Вторым тематическим блоком доклада АПЭК стала позиция южноуральских властей как по отношению к эко-активистам, так и к напряженности внутри местных элит. И если в первом случае губернатор выступил арбитром в несостоявшемся диалоге Русской медной компании и противников Томинского ГОКа, а после провального обсуждения проекта с участием Общественной палаты Челябинской области заявил, что предложит активистам другую площадку, то во взаимоотношениях с политическими группами глава региона занимает довольно отстраненную позицию, предпочитая не вмешиваться в конфликты по интересам, утверждают авторы доклада.

В этой связи политологи отмечают более спокойную обстановку, сравнивая ее с открытой конфронтацией политических групп в бытность экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

В целом, по мнению экспертов, президентская кампания 2018 года проходит в условиях роста социальной напряженности, обусловленного снижением реальных доходов, значительным социальным расслоением и усилением запроса на справедливость.

Одновременно заметно растут требования граждан к качеству жизни, усиливается нетерпимость к любым, даже временным (типа коммунальных аварий) факторам его снижения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.12.17

Маньяку с ЧТЗ смягчили приговор. / «Будьте предельно внимательны»: дороги Челябинской области заметает снегом. / Связисты выяснили музыкальные предпочтения уральцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»