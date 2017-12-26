До выборов президента осталось 82 дня: сторонники Томинского ГОКа опустились до откровенного хамства

В споре с борцами против строительства Томинского ГОКа, который Русская медная компания собирается возвести в нескольких километрах от Челябинска, сторонники проекта дошли до откровенного хамства. Других аргументов, по всей видимости, у них нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вторая встреча рабочей группы по проблеме Томинского ГОКа под эгидой Общественной палаты Челябинской области прошла без скандалов, и в целом организаторы пытались на сей раз соблюдать хотя бы видимость объективности.

На сей раз слово предоставили экспертам от движения «Стоп ГОК», сторонники же строительства комбината лишь комментировали выступления оппонентов, стараясь быть убедительными. Правда, получалось это не всегда.

Так, журналист Тимофей Баженов заявил, что в Карабаше экологическая ситуация лучше, чем в Челябинске. Московский гость аргументировал это данными онлайн-приложения, отмечающего качество атмосферного воздуха в режиме реального времени. Оказалось, что в Карабаше ситуация «удовлетворительная», а в Челябинске «опасная». «В Карабаше сегодня выпал снег, а в Челябинске – НМУ, – пояснили журналисту. – А вы посмотрите, сколько в Карабаше в году дней с НМУ второй степени опасности, и потом говорите, где ситуация лучше».

Впрочем, недоумение вызывало само присутствие столичного гостя на встрече, посвященной проблеме строительства горно-обогатительного комбината не под Москвой, а под Челябинском. «А вы где живете? – поинтересовались у г-на Баженова. – Может, вы в Карабаш переедете?» Сначала журналист ответил на это «Когда надо будет, тогда и перееду». И потом и вовсе «утер» нос активисту «Стоп ГОКа», высокомерно бросив: «Переезжайте в Москву. Заработайте денег как следует. И купите квартиру рядом с моей».

Но больше всего на экспертов произвело впечатление заявление Баженова о том, что отработанная порода будет представлять камни, из которых «изымают металлы». При этом из контекста выступления журналиста-экстремала следовало, что он говорит о полном извлечении всех металлов, о чем даже речи не идет, по крайней мере, при нынешнем состоянии технологии обогащения руды в мире. Однако г-н Баженов с упорством повторяет эти слова на каждом обсуждении проекта Томинского ГОКа.

По поводу еще одной аксиомы приезжего журналиста высказался лидер движения «Большой Челябинск» Юрий Черкасов. «Тимофей Тимофеевич с какой-то верой говорит, что, если вещество извлечь из скальной породы и поместить его в хвостохранилище, это будет такое же вещество», – с недоумением произнес эксперт. И попытался объяснить достаточно элементарную вещь: «В скальном грунте химические соединения находятся в связанном состоянии, – объяснил Юрий Черкасов. – При извлечении это совсем другое. Они подвергаются воздействию кислорода и воды. Они окисляются и становятся токсичными. А Тимофей Тимофеевич говорит: «Да нормально все. Мы сейчас сложим в Коркино. Ну, потому что здесь лежит!» Но это уже совсем другое вещество, другая субстанция».

Правда, столь простого объяснения для журналиста оказалось недостаточно. Он с упорством продолжал гнуть свою линию: «Скажите, глыба вещества – условно, кальций – чем по составу отличается от песчинки кальций? Наверно, ничем», – высокомерно произнес г-н Баженов. И в следующий же момент исполнил удивительный логический пируэт: «Это касается и составных химических веществ, извлеченных из одного резервуара». При этом он, видимо, совершенно случайно забыл о воздействии на извлеченное вещество воздуха, воды и реагентов.

Что не ускользнуло от внимания Юрия Черкасова, после чего столичный гость, журналист и биолог, перешел к откровенному хамству, заявив инженеру-геологу: «Вы для меня тоже не авторитет».

Примеру Тимофея Баженова последователи и другие сторонники строительства Томинского ГОКа. Так, представитель Уральского горного университета высказал откровенное недоверие данным из отчета «Элементный статус населения России», изданного Институтом токсикологии, находящимся в подчинении Федерального медико-биологического агентства. У него, видите ли, не вызвало доверия издательство, выпустившее это исследование. Издательство, специализирующееся на выпуске медицинской литературы.

Апофеозом же хамства стали насмешки все того же представителя УрГГУ и вице-президента РМК по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олега Морозова, которыми они попытались уколоть Александра Кожейкина. «Что мне нравится в представителях «Стоп ГОКа», так это ваша разносторонность, – с ехидцей произнес топ-менеджер РМК. – Вы и металлург, и писатель». То же самое «предъявил» противнику строительства ГОКа и представитель УрГГУ, призвав каждому заниматься своим делом.

Видимо, ни в РМК, ни в УрГГУ не известно, что профессия «писатель» практически исчезла вместе с распадом Советского Союза. Но самое интересное – отчаянных шутников совершенно не смутил ни тот факт, что один из них ранее счел для себя возможным выносить суждение о качестве продукции специального медицинского издательства, не будучи ни медиком, ни издателем. И отнюдь не смутил тот факт, что защищать Томинский ГОК был приглашен Тимофей Баженов – биолог и журналист. Или биологом и журналистом одновременно быть можно, а писателем и инженером-металлургом – нельзя? Видимо, пора вводить новый классификатор профессий. А то ведь мужики-то не знают.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.17

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