До выборов президента осталось 67 дней: челябинцы столкнулись с невозможностью отозвать депутата, забывшего о предвыборных обещаниях

В Челябинске решили отозвать депутата городской Думы, забывшего о предвыборных обещаниях. Оказалось, это практически невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители девяти многоквартирных домов, расположенных по улице Пети Калмыкова, выразили недоверие своему депутату по 19 Металлургическому избирательному округу Станиславу Новичихину и обратились в городскую Думу, куда его делегировало районное собрание депутатов, просив лишить его мандата в городском парламенте.

В качестве причин челябинцы назвали невыполнение предвыборных обещаний (г-н Новичихин обещал решить вопрос с освещением внутриквартальных территорий, а также обеспечить транспортное обслуживание жителей избирательного округа) и отсутствие работы с избирателями.

К обращению инициативная группа приложила листы с подписями горожан, выразивших недоверие депутату. Однако из полученного ответа, подписанного председателем Челябинской городской Думы Станиславом Мошаровым, стало ясно: не так-то просто избирателям отозвать депутата, работой которого они недовольны.

Так, ссылаясь на федеральный закон об основных принципах организации местного самоуправления, спикер напомнил, что отзыв «народного избранника» возможен лишь в случае, если за это проголосует больше половины всех зарегистрированных в округе избирателей. Отметим, что для получения депутатского мандата нет необходимости так напрягаться: достаточно набрать большинство голосов граждан, пришедших на избирательные участки.

Но и это еще не все. Дело в том, что Челябинская городская Дума формируется из депутатов, делегируемых собраниями внутригородских районов. Между тем, в уставе (пункт 1 статьи 10) Металлургического района, который и должен представлять г-н Новичихин, в качестве основания для отзыва парламентария называется не просто неисполнение им своих обязанностей, а невыполнение депутатских обязанностей, подтвержденное в судебном порядке. А следом идет пункт 2, повторяющий федеральный закон: «Депутату Совета депутатов Металлургического района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их размещения в средствах массовой информации муниципального образования».

Возникает вопрос: зачем размещать в СМИ какие-либо «объяснения», если суд установил факт неисполнения депутатских обязанностей, а тем более если он такого факта не установил?

Впрочем, вряд ли недовольные челябинцы будут долго размышлять над этим вопросом. Тем более что для возмущения у них есть куда более серьезный повод. Ведь, согласно все тому же уставу Металлургического района, на который не преминул вновь сослаться Станислав Мошаров, «под невыполнением депутатских обязанностей как основанием отзыва депутата понимается систематическое, без уважительных причин, уклонение депутата от осуществления своих обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе неучастие в сессиях (заседаниях) Совета депутатов Металлургического района, работе его комиссий (комитетов) и иных органов, отказ от выполнения или невыполнение их поручений, уклонение от отчетов перед избирателями, от ведения приема избирателей, рассмотрения их жалоб и заявлений». Так что придется горожанам научиться-таки «отделять мух от котлет»: в данном случае – предвыборные обещания кандидата по решению вопроса с освещением внутриквартальных территорий от обязанностей парламентария участвовать в заседания районного совета депутатов (второе оказалось намного важнее в депутатской работе, чем первое).

Ну, а если уж они все же найдут за что зацепиться, председатель городской Думы выразился предельно четко: «Для начала процедуры отзыва депутата местного самоуправления необходимо подтвердить невыполнение своих обязанностей депутатом в судебном порядке».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.18

Власти Челябинска отодвинули маршрутчиков от перекрестков: согласован новый порядок высадки пассажиров. / Под Челябинском взломали офис эсеров. / Заплесневела: уникальную пещеру Урала закрывают для туристов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»