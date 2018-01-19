До выборов президента осталось 58 дней: в центре Челябинска ночью вырубили реликтовые сосны (ФОТО)

Челябинцев возмутила вырубка вековых деревьев в городском парке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расчистку территории провели в ночь на 19 января. Об этом в социальных сетях рассказал очевидец.

«Сегодня ночью 19.01.2018 пилили сосны около ДС «Динамо» и быстро технично выкорчевывали корни с помощью трактора с отбойником, чтобы пеньков не было, – написал челябинец в сообществе «Вредные выбросы г. Челябинск». – На моих глазах вывозили бревна огромных красивых сосен на КамАЗе. Пришлось вызывать полицию, потому что было непонятно: что происходит». Однако рабочие предъявили стражам порядка все необходимые документы.

Утром шел снег, но следы все равно остались

«Общался с директором ДС «Динамо», – продолжает горожанин. – Все согласны, что вырубаются деревья, вроде, по закону. Но ведь это наши легкие! Это парковая территория, хотя и формально относящаяся к ДС «Динамо». Да – построите новый корпус. И дальше что будет? Деньги с аренды дадут чистый воздух? Или второе современное здание будет очищать воздух в центре города? Там же и белки, и зайцы, и совы. У меня в голове не укладывается. Взрослые реликтовые сосны вырубают и садят молодые елочки, которые потом непонятно когда вырастут. И вырастут ли неизвестно. Для кого вы строите, если деревьев не будет?»

Парка и так уже нет, он превратился в один большой лунопарк с орущей рекламой из динамиков, сетует челябинец. «Единственный достойный парк в городе, и его по разрешениям из экологии потихоньку уничтожают, – возмущается горожанин. – В парке скоро будут одни дорожки без деревьев. Почему нельзя строить спортивные сооружения на свободных территориях без деревьев, а не на территории защитных и особо охраняемых землях, к коим относится территория парка Гагарина? Не против строительства любых спортивных сооружений, но не за счет реликтового леса в центре Челябинска».

Были сосны – нет сосен

По мнению одного из владельцев сообщества «Вредные выбросы г. Челябинск» Николая Сандакова, разрешение на вырубку вековых деревьев могли «продавить» силовики: на протяжении последних десяти лет Всероссийское спортивное общество «Динамо», которому принадлежит дворец спорта, контролирует ФСБ.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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