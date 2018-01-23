Осталось 54 дня: в Челябинске борцов за экологию пытаются обвинить в срыве выборов президента

Южноуральских экоактивистов обвинили в попытке сорвать выборы президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за две недели активистам движения «Стоп ГОК» удалось собрать около тысячи подписей под новым обращением к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил член координационного совета общественной организации Василий Московец.

«Пока это довольно приблизительная цифра, – отмечает экоактивист. – Мы размещаем бланк петиции в социальных сетях, и любой желающий может его распечатать и заниматься сбором подписей. В феврале, если нам удастся провести митинг, мы пригласим туда всех волонтеров и соберем бланки. Тогда можно будет сказать точно, сколько южноуральцев поставили подписи под обращением».

По словам Василия Московца, идея направить новую петицию на имя президента России Владимира Путина у противников строительства под Челябинском Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания) возникла в начале наступившего года. Сбор подписей начали после новогодних каникул.

«Господин президент, мы, нижеподписавшиеся, категорически против строительства Томинского горно-обогатительного комбината и разработки месторождений медно-порфировых руд в Сосновском районе Челябинской области, – обращаются авторы документу к главе государства. – Несмотря на Вашу осведомлённость о ситуации (прогнозы учёных; масштабный протест продолжающийся 4 года; 163 тысячи живых подписи против строительства; 73% граждан Челябинска против реализации проекта по данным ВЦИОМ), строительство Томинского ГОКа не остановлено, рекомендации Совета по правам человека при президенте игнорируются. Если наша проблема до выборов Президента 2018 года не будет решена и на разработку Томинского месторождения не будет наложен запрет, то мы отказываемся на выборах поддержать Вашу кандидатуру и будем агитировать людей голосовать против Вас или не принимать участие в этих выборах. Нам необходимо понимание, что на посту Президента Вы сможете защитить наши интересы, а это то, что Вы можете сделать уже сейчас».

Подписи под петицией собирают как рядовые горожане, так и активисты «Стоп ГОКа» в ходе регулярных пикетов, которые проходят, несмотря на крещенские морозы.

Между тем, в ряде СМИ, поддерживающих строителей ГОКа, появились публикации, в которых челябинских экоактивистов обвиняют в шантаже президента. Активистам даже намекают, что этим документом может заинтересоваться ФСБ, усмотрев в нем призыв отказаться от выборов. Впрочем, по словам Василия Московца, представители силовых структур не проявляют сколь-нибудь повышенной активности по поводу действия экоактивистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.18

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