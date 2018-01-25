До выборов президента осталось 52 дня: завод южноуральского губернатора выгоняет на улицу половину сотрудников

Предприятие, входящее в холдинг южноуральского губернатора, намерено уволить половину сотрудников накануне президентских выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Бобровский завод железобетонных конструкция «Энергия» с 15 марта сокращает 48 сотрудников из 107 человек, работающих на предприятии. Об этом рассказала помощник прокурора Троицкого района Евгения Волкова.

В настоящее время работа предприятия приостановлена, сотрудники третий месяц находятся в простое, им начисляется две трети среднего заработка. Однако выплачивается заработная плата весьма нерегулярно. В итоге, 22 января в отношении директора завода было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. Правда, после возбуждения уголовного дела руководство БЗЖК «Энергия» представило в прокуратуру письмо, где сообщается, что 23 января компания погасила перед работниками задолженность по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года, начислив компенсацию. Всего предприятие выплатило порядка 3 миллионов рублей.

«Несмотря на это, расследование уголовного дела продолжается, – рассказала Евгения Волкова. – Пока потерпевшими признаны 7 работников завода. Но не исключено, что число пострадавших увеличится».

Напомним, что ООО «Бобровский завод железобетонных конструкция «Энергия» входит в структуру группы компаний «Синай-Групп», собственником которой является губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Челябинск, Виктор Елисеев

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