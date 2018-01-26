До выборов президента остался 51 день: дольщики, которым звонил Путин, объявляют голодовку

Дольщики челябинского микрорайона «Чурилово Лэйк Сити» объявляют голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у челябинцев, проблему со строительством домов которых поручил решить президент России Владимир Путин после телефонного разговора с одной из участниц инициативной группы, лопнуло терпение. Об этом они заявили на своей странице в социальных сетях.

«Дольщики! Мы уверены, что всех не устраивает текущее положение на стройке!» – пишут активисты.

В ходе встреч с чиновниками правительства Челябинской области и губернатором Борисом Дубровским дольщикам «Речелстроя» обещали сдать 4 дома в первом квартале. Однако пока сдан всего один дом, и тот, по факту, был почти достроен еще в прошлом году. При этом, по словам представителей инициативной группы, если на одном из обещанных к сдаче домов начались какие-то работы, ситуация с другими двумя на сегодня непонятна.

Также челябинцам обещали предоставить план по 2 и 3 очереди до конца 2017 года. «Имеем: пустоту – никто не понимает, за счет чего будут достраивать 2 и 3 очередь», – отмечают активисты.

«Что сейчас происходит?» – задаются вопросом горожане. И перечисляют: «Речелстрой» тянет с банкротством, деньги за продажу первого участка «Западному лучу» не идут. Зато областное правительство возит журналистов на стройку, показывает, якобы, результаты работы. «Отчитаются в Москву, что все отлично – Чурилово сдают! – возмущаются дольщики. – Сдачу первого дома будут мусолить еще полгода! Они надеются, что снимется социальная напряженность. Мы, и правда, перестали действовать!»

Активисты призывают вновь перейти к активным действиям. «Хватит это терпеть! Врубаем ответку! – заявляют дольщики. – Мы объявляем голодовку! Уведомление о проведении мероприятия повезем в ближайшее время. Голодать будем на площади Революции в отапливаемом шатре. Дату начала голодовки огласим дополнительно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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