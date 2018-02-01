До выборов президента осталось 46 дней: челябинские предприниматели жалуются на беззаконие и бездействие полиции

В Челябинске прокуратура признала незаконным отказ в возбуждении уголовного дела по факту сноса торговых павильонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная история с зачисткой несанкционированных торговых объектов тянется с прошлого года. В полицию с заявлением о краже продуктовых киосков обратилась местная предпринимательница.

Женщина, поставившая ряд киосков с продуктами на северо-западе областного центра, в один момент лишилась бизнеса и понесла серьезные убытки.

Однажды ночью сотрудники МКУ «Городская среда» демонтировали сразу несколько павильонов на улице Шагольской и увезли их на хранение, не уведомив владелицу о грядущем сносе.

Городскую службу нисколько не смутило, что в павильонах хранились скоропортящиеся продукты, работало холодильное оборудование.

Все это предпринимательница с большим трудом вернула, однако сами павильоны до сих пор остаются на складе муниципального учреждения.

Чтобы получить ларьки обратно, челябинке предложили обратиться в суд и подтвердить право собственности. Однако женщина, не дождавшись от администрации каких-либо уведомлений о демонтаже, обратилась в следственные органы.

В полиции ей отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, горожанка направила жалобу в прокуратуру.

29 января надзорный орган отменил постановление об отказе, поручив отделу МВД в течение 10 дней провести дополнительную проверку по заявлению местной жительницы.

По данным пострадавшей, бывший владелец купленных ею киосков некогда имел разрешение на установку торговых объектов, однако в 2017 году администрация отказалась продлевать договор с арендатором муниципальной земли, сообщив, что отныне все участки должны пройти процедуру торгов.

Лишившаяся киосков предпринимательница при этом отметила, что договоры расторгают далеко не со всеми коммерсантами, о чем свидетельствуют нетронутые соседние павильоны.

По данным общественности, к работе данных киосков может быть причастен депутат райсовета, он же директор МКУ «Городская среда» Сергей Шумаков – этим, якобы, и объясняется их неприкосновенность.

Как уже сообщал «Новый День», весь 2017 год администрация Челябинска заявляла о необходимости убрать несанкционированные торговые объекты с гостевых маршрутов города.

В августе 2017 года депутаты Челябинской городской Думы приняли поправки, сокращающие срок сноса незаконных ларьков до семи дней вместо максимальных 3 недель. Наряду с киосками общепита под прицел попали и газетные киоски, по мнению чиновников, незаконно торговавшие помидорами и арбузами.

Челябинск, Юлия Димова

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