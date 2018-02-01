До выборов президента осталось 46 дней: южноуральцы игнорируют региональное правительство

Доверие жителей Челябинской области к власти снижается: южноуральцы игнорируют призыв регионального правительства оценивать работу органов местного самоуправления и муниципальных предприятий, считая это бесполезной тратой времени.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, подведены итоги очередного опроса жителей Южного Урала об эффективности работы руководителей муниципалитетов и унитарных предприятий.

Подобные интернет-исследования, начиная с 2013 года, по поручению президента страны Владимира Путина проводятся по всей России, напомнили чиновники. С 1 января по 31 декабря 2017 года жители области высказывали свое мнение о работе глав муниципалитетов, услугах ЖКХ, чистке автомобильных дорог и внутридворовых проездов и т.д.

Публичные оценки жителей получили не только власти на местах, но и директора предприятий, учреждений и акционерных обществ, находящихся в государственной собственности. С официального сайта правительства области на страницу голосования ведет баннер «Опрос населения об эффективности руководителей».

Следует отметить, что участники опроса оценивают жизнь в регионе достаточно оптимистично. Так, если верить результатам опроса, удовлетворение деятельностью главы Челябинска высказали 44,9% опрошенных. Вообще же почти в половине муниципалитетов области (18 образований) работой глав довольны более 50% участников опроса. Рекордсменом стал Кизильский район, где вопросов к эффективности работы главы не нашлось у 79,5% жителей. Аутсайдерами, набравшими менее 30% положительных оценок, оказались руководитель Чесменского района (28,1%) и мэр Копейска (16,1%).

Что касается эффективности работы администраций, то челябинцев, довольных работой чиновников, оказалось даже больше, чем восхищающихся деятельностью главы города Евгения Тефтелева – 46,4%. Всего более 50% положительных оценок набрали чиновники 19 муниципальных образований. Лидерство и здесь сохраняет руководство Кизильского района (84,2%). Менее 30% удовлетворенных работой чиновников набралось в пяти муниципалитетах: Верхнеуральском (29,6%), Коркинском (29,1%), Карталинском (28,9%) районах, а также Златоусте (27,3%) и Копейске (21,1%).

Вполне удовлетворены южноуральцы, как оказалось, и транспортным обслуживанием на местах. Так, среди жителей Челябинска работа общественного транспорта устраивает 48,8%. А в Копейске, где муниципальное транспортное предприятие давно уже дышит на ладан, удовлетворение транспортным обслуживанием высказали 39% опрошенных.

В общем, картина в целом складывается вполне ничего себе: мол, есть, над чем работать, но и так чтобы дело совсем уж швах было – не скажешь. Разве что дорожная тематика подкачала: удовлетворенность состоянием дорог высказали лишь 24,5% опрошенных южноуральцев. При этом более 50% положительных оценок выставили лишь жители Увельского района (57,4%). В остальных муниципалитетах число довольных дорогами невелико. Например, в Челябинске таковых оказалось 21,1% . А менее 10% положительных оценок набрали пять муниципалитетов: Копейск (7,9%), Уйский (7,1%), Карталинский (6,5%), Нязепетровский (5,7%) районы, Карабаш (5,6%) и Коркинский район (2,4%).

Впрочем, относительно благодушную картину портит одно обстоятельство: в опросе приняли участие всего 13,5 тысячи южноуральцев. При численности населения Челябинской области в 3,6 миллиона человек это составляет менее 0,4% – то есть, в пределах статистической погрешности. Что касается Челябинска, то здесь и вовсе проголосовали на сайте правительства 469 человек – менее 0,05%.

При этом по сравнению с первым подобным опросом, проведенным после вступления в должность губернатора Бориса Дубровского, число его участников по области сократилось на четверть: с 18,1 тысячи человек до 13,5 тысячи. Число же челябинцев среди опрошенных упало более чем втрое: с 1,6 тысячи до 469. По всей видимости, южноуральцы просто не верят, что губернатора и областное правительство интересует их оценка работы руководителей муниципалитетов и унитарных предприятий. И убеждены, что вряд ли от их участия в правительственном опросе что-то может измениться.

Это, кстати, подтверждают и итоги последнего «губернаторского» опроса. Так, в 2014 году южноуральцы обозначили в качестве главной проблемы региона состояние автомобильных дорог. Казалось бы, власти должны были направить все свои усилия на исправление ситуации. Тем более, что уже после подведения итогов опроса Челябинская область получила два крупных транша из федерального бюджета. Однако, если в 2014 году удовлетворенность состоянием дорог высказывали по области в целом 36,1% опрошенных, то в 2018-м, как мы уже говорили, 24,5%. В Челябинске положительные оценки четыре года назад выставили 32% участников опроса, а по итогам последнего среза – лишь 21,1%. Хотя именно областной центр получил львиную долю дополнительного финансирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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