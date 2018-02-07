Уйти нельзя остаться. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Как всем известно, 18 марта президент РФ уверенно победит на выборах. Результат уже гарантирован: цифры будут, какие надо. ЦИК подтвердит, что процедура прошла успешно, фальсификаций не обнаружено, нарушений закона не зафиксировано, никто ничего не докажет. Верхи торжественно отпразднуют пиррову победу и окунутся в трудовые будни.

«Суровые годы уходят

Борьбы за свободу страны,

За ними другие приходят –

Они будут тоже трудны».

Вообще-то, ему бы лучше проиграть и уйти на покой. Но, как он сам недавно сказал, нельзя сейчас уходить, нельзя увольняться. Сейчас надо разгребать проблемы, созданные им в последние 17 лет, и которые в настоящее время достигли наивысшей остроты.

Главной проблемой стала внешнеполитическая ситуация и ухудшение отношений с Западом. На самом деле, судя по предыдущим действиям и результатам, сохранять хорошие отношения никто и не планировал, а если что-то такое и было, то притворно. Дружелюбно улыбались, пока тихой сапой вели подкоп под устои западной демократии. А не копать не могли – это вопрос принципиальный.

Дело в том, что правящий слой России критически зависит от Запада в вопросе обеспечения своего благополучия. У самих-то ничего нет. Тулуп да валенки, да шапка-ушанка. И ещё какое-нибудь изделие завода АвтоВАЗ, которое уж точно не роскошь.

Все удовольствия – на Западе. И именно к ним всегда были устремлены горячие сердца и чистые помыслы верующих в Добро («добро» – в материальном смысле, конечно, имущество). А вслед за сердцами и помыслами туда устремились и денежки – честно присвоенные в родимой сторонушке в знак искренней любви к матушке-Родине. И на эти денежки была устроена им приятная жизнь. И убедились все, что это хорошо. И сказали: «Да будет так».

Долгие годы всё отлично получалось, хотя торчала как заноза одна беспокоящая мысль, которую не однажды высказывали «проклятые либералы»: зависимость-то сохраняется! В любой момент Запад может этим воспользоваться и закрыть счета, конфисковать особняки, самолёты, яхты, посадить в тюрьму. Ведь, по западным меркам, всё это имущество ворованное. А, значит, подлежит конфискации. А воры – наказанию. Ну, нельзя же допустить такого надругательства над Родиной? «Надо что-то делать».

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». На Западе – право, а в России жизнь устроена по понятиям, отрицающим право, и совместить это невозможно. Следовательно, задача, которую нужно решить для обеспечения безопасности своего имущества и образа жизни заключается в том, чтобы изменить Запад. А для этого необходимо обеспечить разложение Запада. Нужно разрушить правовую систему и государство посредством коррупции. А в обществе размыть общепринятые нормы морали. Перемешивая правду и ложь, запутать, дезориентировать, сломать иерархию ценностей, уравнять допустимое и недопустимое. Чтобы стало, как в России.

Опыт таких действий нарабатывался в самой России на протяжении десятков лет. Да и Коминтерн не забыт. И полезные идиоты на Западе никуда не делись: дураков в европах на тыщу лет припасено. А стремление к халявным деньгам там вообще на каждом шагу. Всё продаётся, всё покупается. И то, что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие. А у России денег много – тогда как раз нефть была на подъёме – хватит на всех. Так что, миссия выглядела очень даже выполнимой. Надо было просто делать.

И, как теперь выясняется, этим действительно активно занимались, и, судя по всему, на выполнение этой задачи были потрачены огромные деньги. Каковы успехи в деле коррумпирования западных политиков и государственных деятелей, мы, наверное, скоро узнаем. Некоторая информация об этом уже стала поступать в прессу. Использование всевозможных СМИ, интернета и различных общественных движений для дезинформирования и разложения западного общества тоже уже становится фактом.

До 2016 года вся эта деятельность ускользала от внимания западного сообщества, не воспринималась как единая масштабная спецоперация. Только в ходе президентской кампании в США, по обнаруженным следам хакеров, она вылезла наружу и попала под интенсивное расследование.

В результате США, а за ними и Европа, начали осознавать масштаб гибридной агрессии России против них. Кстати, в связи с этим возникает вопрос: а не являются ли военные действия в Донбассе и Сирии всего лишь отвлекающим манёвром, прикрытием более широкой операции? Может быть, утверждение некоторых российских политиков о том, что на территории Украины Россия воюет с США, не бессмыслица (а просто смысл другой)? И если так, то ситуация оказывается ещё более грандиозной (и опасной). Тогда становится понятно, почему Запад не на шутку встревожился. Тут уже не просто вмешательство в выборы – тут серьёзный, глубоко продуманный план действий российской стороны, и в то же время образцовый пример недооценки противника со стороны США. Если у них так слабо работают аналитики, то действительно есть о чём беспокоиться: что ещё они не знают или не понимают? Неизвестное пугает сильней уже известной опасности.

С другой стороны, это говорит о том, что ответные меры тоже, скорей всего, будут нешуточными. Закон «О противодействии врагам Америки посредством санкций», подписанный Трампом 2 августа 2017 года, одним только названием указывает на это – поскольку перечёркивает прежние союзнические отношения между США и Россией, и называет её врагом. Это новая эпоха: мировоззрение меняется кардинально.

Сам закон определяет только меры воздействия экономического характера, но в СМИ появились разговоры уже даже о применении ядерного оружия. Это, конечно, преувеличение – у страха глаза велики – но всё-таки некоторые основания для тревоги имеются. По крайней мере, это уже не какая-нибудь дипломатическая «глубокая обеспокоенность», из которой никогда ничего серьёзного не следует. И активизация сил НАТО это подтверждает.

Но в то же время реальной военной угрозы со стороны России быть не может. И дело тут не столько в слабости России, сколько в бессмысленности этой угрозы: военные меры не помогут достичь цели – разложить Запад, заставить его принять российскую модель жизни «по понятиям». На сегодняшний день Россия может использовать военную силу исключительно как сдерживающий фактор.

А спецоперация провалилась. Западные спецслужбы ухватили кончик ниточки, и будут теперь раскручивать весь клубок или распутывать всю паутину до конца. Вероятно, в СМИ скоро появится много компрометирующей Россию информации, и российские официальные лица будут заниматься её опровержением. Западный мир уже вовсю разрабатывает способы противодействия информационной атаке и принимает меры защиты от неё, и, параллельно, выискивает следы коррупции, проверяет банковские счета, приобретённое имущество, ищет секретные каналы связи, устанавливает причастность к событиям своих должностных лиц. Постепенно всё тайное становится явным. А для российской стороны это плохо: в спецоперации всё явное – неэффективно.

Но эта история не закончилась. Провал означает, что цель не достигнута. Задача спасения имущества от конфискации остаётся. А, значит, с российской стороны будут новые попытки. Ведь сумма огромная. Нельзя рассчитывать, что российские власти просто смирятся с такой потерей. Не по понятиям.

Поэтому: «нельзя сейчас уходить, нельзя увольняться».

Челябинск, Сергей Ясинский

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