Выборы и Запад. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Итак, Запад, вроде бы признал результаты президентских выборов, хотя полной уверенности в этом нет. Он что-то буркнул, и непонятно: то ли признал, то ли не признал. Вообще, признание – это готовность к сотрудничеству, но, похоже, с нынешним руководством РФ сотрудничать уже никто не хочет. Такую он себе наработал репутацию. Поэтому получилось какое-то невнятное бормотание – понимай, как знаешь.

Видимо, Запад решил обеспечить себе свободу манёвра, не ограничивая своё пространство общепринятыми обязательствами и условностями. Что, в общем-то, разумно: имея дело с «игроком», который не связывает себя никакими правилами, лучше подстраховаться, потому что в такой ситуации, кто играет по старым правилам, тот проигрывает.

В Британии, кстати, следуют традиции: кто не согласен на общие условия, к тому будет особое отношение, и оно ему не понравится. Правда, этот принцип относится к внутренним делам, но теперь – раз уж возникла такая ситуация – он может распространиться и на внешнюю политику. Почему бы нет? Запад много лет призывал руководство РФ действовать в соответствии с международными нормами, а оно эти призывы систематически игнорировало и демонстративно поступало по-своему.

Наверное, Запад раньше считал такое поведение чем-то вроде подросткового упрямства, признаком незрелости страны: всё-таки, новая Россия возникла относительно недавно, и можно было ожидать, что в течение некоторого периода будут возникать разнообразные сложности и недоразумения. Но, как минимум, начиная с 2014 года, стало очевидно, что это понимание не соответствует реальности. Руководство РФ совершенно определённо проводит политику, нацеленную на восстановление своего влияния в масштабе СССР. Новое российское государство хочет вернуть себе прежнюю гегемонию и поделить мир между сверхдержавами – Россией и США. Внешняя политика РФ указывает именно на это.

Однако для современной России эта цель недостижима. В прежние времена потенциал СССР и США был, если и не равен, то хотя бы сопоставим, а сейчас ситуация стала другой. США все эти годы и десятилетия продолжали развиваться и создавать будущее, а Россия стремительно деградировала – и в экономике, и в науке, и образовании, и в области вооружений, и в политике. В итоге, по любым показателям разрыв между двумя странами уже просто гигантский.

Вероятно, для того чтобы компенсировать это несоответствие, руководство РФ стремилось объединить свои силы и возможности, с одной стороны, с Европой, а с другой – с Китаем. Виртуально слиться с теми и другими, но сделать это на своих условиях, чтобы сохранить самостоятельность и возможность продвижения к своей цели. Для этого нужно было захватить главенствующее положение и тем самым обеспечить себе руководство действиями других стран.

Но такой план требует исключительно высоких интеллектуальных способностей, которые в Кремле так хорошо скрывают, что до сих пор ни разу не проявили. Такой план требует высочайшей креативности ума и нацеленности на созидание – чего мы все эти годы не видели. Он предполагает возникновение такого мощного, перспективного, выгодного проекта, который, безусловно, захватит и повлечёт за собой всех, кому будет предложен. И, опять же, мы не видели даже намёка на что-то подобное, и само предположение, что нынешний правящий слой способен создать такой проект, вызывает категорическое удивление. Достаточно посмотреть на современный уровень российской дипломатии, чтобы понять их настоящие интеллектуальные возможности. Поэтому они идут традиционным для себя путём, используя свои стандартные инструменты.

По всей видимости, эти инструменты неплохо себя проявили в работе с Западом: в последние годы там обнаруживается немало сторонников российского режима среди политиков, государственных деятелей, бизнесменов, компаний. Их поддержку невозможно объяснить ничем другим. Однако эффективность этой поддержки сомнительна, особенно, после того, как она проявилась явно. Возможность влиять в нужную сторону у перечисленных субъектов имеется только до тех пор, пока они не вызывают подозрений, а как только эти подозрения возникли, их деятельность становится для них в высшей степени опасной. Пример с Николя Саркози, у которого обнаружили финансовую связь аж с Нижним Тагилом (!), и который попал под арест, подтверждает это. Он может сесть очень надолго, возможно, пожизненно, а уж с карьерой и репутацией, бесспорно, покончено навсегда. Кроме того, этот пример лишний раз подтверждает, что на Западе никакое высокое положение и никакие достижения прошлого не гарантируют неприкосновенности в случае нарушения законов. Поэтому каждый, имеющий нелегальную связь с российской верхушкой, глядя на Саркози, может сказать себе: «Не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Китай – ну, это отдельная песня. Ещё во времена, когда российские деятели попытались обмануть китайское руководство и украсть три миллиарда долларов на совместном строительстве железной дороги, на дальнейшем сотрудничестве можно было поставить крест. Китайцы такое не забывают и не прощают. Но Китай после этой истории не отказался от сотрудничества – он предпочёл сделать более прагматичный вывод: раз партнёр позволяет себе такие выходки, с ним можно не церемониться.

Этими своими действиями РФ презентовала себя Китаю в качества врага, а не союзника и партнёра. И тем самым сняла с Китая те ограничения, которые подразумеваются при дружеских отношениях. Китаю это, конечно, выгодно. Теперь он может, не особо стесняясь, осуществлять свои планы в отношении России – постепенное присоединение территории Дальнего Востока и Сибири. И ни о каком лидерстве России в этом процессе, само собой, речи быть не может. Китай делает то, что нужно ему, а не России.

Предоставление Китаю особых экономических условий на востоке страны можно считать попыткой его подкупа, но Китай при этом ограничивает свои обязательства необременительной арендной платой и ни на что другое не соглашается. А шантажировать его и тем более угрожать ему абсолютно невозможно: сегодня Россия значительно слабей Китая. Поэтому на этом направлении Россия полностью пассивна.

Очевидно, что внешнеполитическая ситуация в результате сложилась крайне неблагоприятно для России, и нужно бы прилагать усилия для её исправления. Однако события разворачиваются в противоположную сторону. В Британии произошёл, скажем так, инцидент с отравлением Скрипалей, который вызвал ещё большее обострение отношений, с высылкой российских дипломатов, причём не только из Великобритании, но и из многих других стран. США мало того, что объявили очередные, да ещё и особенно чувствительные, санкции, так, вдобавок, анонсируют новые – специально в ответ на отравление. Китай уже вовсю ведёт свою гибридную экспансию, пережёвывая тайгу при полном молчании властей. Во всём мире теперь у России нет ни одного настоящего союзника, поэтому, когда нужна дипломатическая поддержка, её приходится приобретать за отдельную плату и на ограниченное время.

И вся эта ситуация возникла как ответ на инициативы руководства РФ. Глядя на его действия в международной сфере, можно прийти к выводу, что политика России вопреки всякой логике и здравому смыслу направлена против самой России. Почему же так происходит?

Напрашивается предположение, что в российских верхах идёт тайная война. Некая часть правящего слоя, недовольная сложившимся положением, пытается сместить правящую верхушку и занять её место. В пользу этого предположения свидетельствуют многочисленные случаи гибели высокопоставленных чиновников, военных, представителей спецслужб, которых набралось уже, как минимум, десятки. Также об этом говорят меры безопасности, которые вынужден принимать президент РФ для своей защиты. Можно представить, что противники режима, не имея преимущества в числе и силе, и при нехватке ресурсов, пытаются вовлечь в свою войну западные страны и таким образом усилить свои позиции или вообще выполнить всю работу чужими руками. Они намеренно обостряют международную обстановку, «подставляют» режим, а заодно ухудшают ситуацию внутри страны, провоцируя недовольство населения.

Однако действия руководства страны не соответствуют такому пониманию событий. Обнаруживается, что оно знает о том, что происходит, и не противодействует этому, а, наоборот, участвует в этом. Следовательно, это его сознательная, официальная, внешняя политика. В этом случае объяснение оказывается другим.

Развивая свою внешнеполитическую деятельность, верхи неизбежно усложняют её. И чем сложней становится положение, тем более умных решений оно требует. Но принимаемые российской властью решения оказываются всё более неадекватны задачам, которые она перед собой ставит. Арсенал её инструментов крайне ограничен, а ситуация требует новых средств, преимущественно, интеллектуальных, которые верхушке недоступны (привет от науки и образования). Отсюда в действиях власти ошибки и провалы. Намечая себе грандиозные цели, она просто не в состоянии выполнить соответствующую работу. И в то же время категорически не хочет признавать этот факт, а в оправдание себе придумывает разные нелепые объяснения, почему ничего не получается. Но этим она не только не оправдывается, но ещё и выставляет себя в глупом виде.

Другое дело Запад. Критики российского режима упрекают Запад в медлительности, в попустительстве режиму, в нежелании принимать меры для его обуздания. Но вот сейчас становится видно, что неторопливость объясняется необходимостью тщательной подготовки ответных мер и обдуманного их применения в нужный момент. Соответствующий закон был принят в США ещё в августе прошлого года, а с начала этого года идёт аккуратное его применение. Последнее объявление санкций (6 апреля) обрушило акции важнейших российских компаний и перекрыло им возможности для свободной деятельности на международных рынках. Как говорится, лёгким движением руки США нанесли мощнейший удар по российской власти, блокируя банковские счета компаний, разрывая договоры и наработанные связи, тем самым закрывая оперативное пространство, прежде всего для экономики, но также и для политики (поскольку политика – это продолжение экономики другими средствами).

И ведь это были не последние санкции – это только начало активных действий. Ещё даже инаугурации не было, а США уже анонсировали свои планы на ближайшее будущее: представитель Минфина Сигал Манделкер объявила, что Америка больше не намерена терпеть «российскую коррумпированную систему».

«Мы посылаем российской элите и олигархам четкий сигнал – вы более не избежите последствий из-за выстроенной в России коррумпированной системы, а также дестабилизирующих действий вашего правительства».

Вот и думай после этого: признали результаты выборов, или не признали?

Челябинск, Сергей Ясинский

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