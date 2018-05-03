К противникам Томинского ГОКа решили применить «денежную удавку»: с двух пенсионерок пытаются взыскать 150 тысяч рублей

РМК потребовала взыскать с двух южноуральских пенсионерок 150 тысяч рублей, потраченных холдингом на оплату работы юристов в суде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий иск Русская медная компания направила в Советский районный суд Челябинска. Об этом сообщили активисты «СтопГОКа».

Ответчицами выступают две южноуральские пенсионерки, пытавшиеся оспорить в суде постановление администрации Сосновского района «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории для размещения объекта – железнодорожные пути не общего пользования на территории Сосновского муниципального района Челябинской области». Заинтересованным лицом по делу числилось АО «РМК».

12 сентября 2017 года истцам было отказано в удовлетворении административного иска в полном объеме. А 9 января 2018 года решение суда вступило в силу. Теперь представители медного холдинга требуют с пенсионерок возместить понесенные РМК расходы – 150 тысяч рублей, согласно копии договора с представителем на юридическое обслуживание.

«РМК начинает очередную акцию, запугивая возможностью взыскания такой огромной суммы с двух пенсионерок. При том, что процессов с участием РМК и их структур было с десяток, в том числе многотысячных (в коллективном иске по защитному лесу участвовало более 4 тысяч истцов), сознательно были выбраны в качестве жертв показательной порки Ирина Ильинична Соловьева и Наталья Яковлевна Мезенцева, – констатируют активисты «СтопГОКа». – Это обычная практика олигархических группировок, ничего здесь нет удивительного. Только гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. В любом случае, всем, к кому РМК предъявит подобные претензии, поможем всемерно и всем миром».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.05.18

Капризна, как девица: синоптики за четыре дня в четвертый раз меняют прогноз на 9 Мая. / В Пензе поймали южноуральца, стащившего из магазина 29 флаконов шампуня. / Учредитель «народной» пирамиды из Магнитки ответит в суде за хищение 120 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»