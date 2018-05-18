«Действительно открытые слушания»: противника Томинского ГОКа полиция вывела с публичного обсуждения проекта

В Коркино на публичных слушаниях по проекту ликвидации угольного разреза полиция не дала закончить выступление противнику строительства Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидеру инициативной группы «Большой Челябинск» Юрию Черкасову удалось выступить на публичных обсуждениях материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации проекта ликвидации Коркинского угольного разреза. Об этом рассказал сам общественник.

Напомним, проект разработан в качестве альтернативы ранее существовавшему и предлагает заполнить гигантский карьер отходами производства Томинского ГОКа (учредитель – Русская медная компания). Многие выступают против этого. Среди них – долгое время работавший главным технологом на шахте «Коркинская» Эдуард Мильман, считающий затею очень опасной.

Но РМК настаивает на безопасности проекта. Причина проста: по признанию одной из представительниц РМК, это наиболее приемлемый для Томинского ГОКа способ утилизации отходов производства после отказа от строительства хвостохранилища.

Поспорить с РМК и их сторонниками и решил Юрий Черкасов. «Я немного опоздал к назначенному началу, рассказал общественник. – И столкнулся на входе с представителями ЧОП «РМК-охрана». Только после того, как я пригрозил, что начну снимать все происходящее на камеру, удалось прорваться внутрь». Однако и в помещении, где проходили слушания, ЧОПовцы несколько раз подходили к Юрию Черкасову.

«Как и ожидалось, для участия в обсуждениях направили бюджетников, – отметил активист. – Но, следует отметить, даже при этом РМК поддерживало процентов 30. Когда я стал выступать, начали хлопать, топать, свистеть – делали все, чтобы сорвать выступление. Но ничего, голос у меня громкий. А когда стал возражать стороннице РМК, снова подошли охранники, но на этот раз вместе с полицией и вывели меня из зала».

Когда 9 ноября прошлого года президент России говорил по телефону с членом координационного совета движения «СтопГОК» Василием Московцом, то Владимир Путин сказал о строительстве ГОКа (и вообще подобных проектах): «Безусловно, если уж это делать, нужно провести действительно открытые слушания, с участием местных жителей».

Видимо, властям Коркино президент России не указ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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