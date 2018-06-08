Правительство России выбрало вариант повышения пенсионного возраста

Правительство России определилось с вариантом повышения пенсионного возраста.

Как уже сообщал «Новый День», на следующей неделе кабмин должен утвердить концепцию пенсионной реформы. Предлагается три варианта. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Второй сценарий, предложенный Минтруда, предполагает выход на пенсию для мужчин тоже в 65 лет, а для женщин – в 60. Третий вариант – до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Предусмотрен и досрочный выход со сниженным размером пенсии.

Правительство остановилось на варианте повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Предполагается, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для военных, работников на вредных производствах, занятых в тяжелых климатических условиях, медработников и т.д.), скорее всего, будут сохранены. Концепцию пенсионной реформы, включая параметры повышения пенсионного возраста, планируется утвердить на заседании кабмина 14 июня. Затем проект должна утвердить

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) – правительственный совещательный орган, в который входят представители работодателей, профсоюзов и ​социальный вице-премьер. После этого настанет очередь Госдумы, где и будут обсуждаться темпы увеличения возраста выхода на пенсию) и сроки начала реформы.

Скорее всего, пенсионный возраст начнут повышать с 2019 года. Экономисты утверждают: повышение пенсионного возраста необходимо – если этого не сделать, то нагрузка на экономику будет расти, а реальный размер пенсий сокращаться.

Сегодня число пенсионеров растет, а численность экономически активного населения убывает. ВА результате к середине 2030-х годов количество пенсионеров в стране (исходя из сегодняшних сроков выхода на пенсию) сравняется с количеством работающих россиян, за которых уплачиваются страховые взносы, а затем и превысит его.

Если не повышать пенсионный возраст, то для поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%), , потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов с 22% до 27% минимум или увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета до 3,6% ВВП к 2050 году. В противном случае размер ​пенсий будет сокращаться. Согласно расчетам экспертов РАНХиГС, сценарий повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин (с шагом по шесть месяцев за каждый год) обеспечит существенный финансовый эффект – 5,5% ВВП к 2030 году и 27,7% ВВП к 2050 году, отмечает РБК.

Сегодня в России до 60 лет не доживают 40% мужчин и 10% женщин. Если пенсионный возраст поднять хотя бы на 5 лет, рассчитали демографы, то до число не доживших до выхода на «заслуженный отдых» мужчин увеличится до 60%, а женщин – до 20%. «Экономия» Пенсионного фонда от преждевременной смерти граждан, за которых платили страховые взносы, уже сейчас, по оценке специалистов, составляет 50-60 млрд рублей в месяц.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.06.18

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