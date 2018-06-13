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Среда, 13 июня 2018, 14:23 мск

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Сборной России предсказали исход первого матча мундиаля

Сборной России предсказали исход первого матча чемпионата мира 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 июня Россия встретится в играх группового тура с командой Саудовской Аравии. В Челябинске спрогнозировать исход этого матча предложили поросенку Борису: его поставили в центр поляны, расположив с двух сторон от него флаги соперников. Поросенок, не раздумывая, направился к российскому триколору, сообщает 31ТВ.

Напомним, в групповом турнире России также предстоит сыграть со сборными Уругвая и Египта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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