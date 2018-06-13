Вопросом строительства Томинского ГОКа заинтересовались в ООН

Челябинские активисты намерены призвать прокуратуру и СКР вмешаться с действия чиновников мэрии, отказывающих им в проведении массовых мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты движения «СтопГОК» не собираются проводить свои акции на автомобильной стоянке. Об этом заявил член координационного совета общественной организации Василия Москвец.

Напомним, ранее в мэрии Челябинска предложили общественникам провести митинг против строительства Томинского ГОКа на автомобильной стоянки у ледового дворца «Трактор». Объяснив, что все другие общественные площадки в городе заняты. «Это просто плевок в лицо! – восклицает Василий Московец. – Тем более, что никаких мероприятий 12 июня на Алом поле, на которое мы претендовали, не было».

Это вопрос становится уже политическим, уверен активист. «Сначала нас оттеснили в сквер Колющенко, – напоминает Василий Московец. – Но на этом чиновники не остановились: теперь они пытаются выдавить нас на окраины. Это нас не устраивает».

Впрочем, на предстоящих выходных другая экологическая организация все-таки намерена опробовать новую площадку: 16 и 17 мая здесь пройдут общеэкологические митинги центра «Большой Челябинск». Хотя эта организация склонна как раз к малым, но частым акциям протеста.

Что касается активистов «СтопГОКа», они намерены обжаловать действия чиновников в прокуратуре и Следственном комитете: общественники уверены, что мэрия сознательно препятствует проведению ими публичных мероприятий.

Между тем, противостоянием южноуральцев и строителей Томинского ГОКа заинтересовались в Организации объединенных наций. «Да, конечно, вы можете говорить людям о том, что вашим вопросом заинтересовались в ООН, причем вы можете сказать, что подключились сразу несколько Специальных процедур Совета ООН по правам человека, – говорится в ответе организации одному из активистов движения «СтопГОк».– У разных Спецпроцедур разные направления деятельности, но бывает, что они начинают заниматься одним делом совместно. Это означает, что есть обеспокоенность, что имеет место быть целый «букет» нарушений международных обязательств и стандартов прав человека».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.06.18

«Наденьте розовые очки!» В Челябинской области показал, как правильно формировать информационную повестку. / На Южном Урале полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа. / Наркоторговца из Таджикистана, «поменявшего» себе биографию, отправили в колонию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»