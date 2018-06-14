Самые крутые слухи недели: светлое пятно

Реку вспять

Говорят, мэр областного центра как-то расконцентрировался. Ибо получает от главы региона нагоняй за нагоняем. Очередной был связан с тем, что соответствующие службы города не подготовили пошаговую программу по очистке русла Миасса. Более того, предложили подрядить на это дело эковолонтеров: мол, пусть лучше коллекторы помогают прокладывать и берега очищать, чем на митинги ходить. Однако, добровольцы – это не контролируемая рабсила, в графики их не встроишь, а лето на Урале недлинное. За это, почти в парламентских выражениях, шеф и отчитал старичка Евгения Николаевича. Тот расстроился, тем более, что слышал: пойдет по осени на окончательно заслуженный отдых.

Магнитка, дай порулить!

На смену ему (Тефтелеву) всерьез присматривают Мошарова (не его одного, разумеется). Более того, городские чиновники повсюду судачат: мол, Мошаров не случайно «высвободил» Чанова и улетел загорать – он все узкие места расширил, из отпуска вернется завершать думские дела. И вести сложные переговоры о преемнике: чекисты двигают в следующие спикеры бизнесмена Олега Иванова, олигарх Аристов –

бизнесмена-гизпромезовца и коммунальщика Овчинникова, федеральные строители (и не только) – Видгофа, не курят в сторонке и Бурматов с Гаттаровым – пропихивают в спикеры «своего» – проректора ЮУрГУ Шмидта. В общем, есть о чем и с кем поговорить по возвращении…

Очень олигархический скандал

В Заксобрании же очередная напасть у дедушки Мякуша. Сразу на трех членов вверенного ему парламента пришли занятные бумажки из прокуратуры. Особенно неприятная история разворачивается вокруг имени депутата ЗакСа Игоря Свеженцева. Аналогичная недавнему эпизоду с Ильичем Комаровым, когда бизнесмен уйму времени провел под домашним (и не только) арестом. Якобы, силовики усмотрели, что депутат, часть активов коего испытывает серьезные финансовые затруднения (чтобы не сказать – организации и предприятия готовятся к банкротству), не «доплатил» в бюджет налогов на сумму почти в четверть миллиарда рублей.

Затишье?

Зато говорят, третьему дедушке (из региональной чиновной элиты) – экологическому министру свезло. Сам губернатор сказал своему заму Руслану Усмановичу, чтобы тот перестал троллить профессора. На что Гаттаров с чистой совестью заверил, что волны народной неприязни министр вызвал исключительно сам: с места в карьер заявил симпатию к ГОКу РМК одним только своим появлением в тенденциозно подобранной команде спикеров в программе ВГТРК с Соловьевым. Губернатор почти поверил подчиненному, заметив, что хоть специалист Лихачев и опытный, но чиновник еще совсем «зеленый». В смысле, молодой.

Рояли в кустах

Довольно занятно складывается предвыборная ситуация в Миассе. Пока прогубернаторская молодежь – Федечкин и Лобко культурно дебатируют и активно себя рекламируют электорату и элитам, эксперты говорят, что Дубровский ведет серьезные переговоры с основными «бенефициантами» города – руководством ГРЦ и АЗ «Урал». И возможно, эти структуры выдвинут единого кандидата, чтобы, наконец, микшировать криминальный мэрский шлейф этого работящего и ландшафтно красивого города. Пресс-секретаря Диму аксакалы (при таком исходе) не обидят: получит он должность социально-гуманитарной направленности, а румяный юноша Толя в утешение пойдет на повышение из своего кефирного инвестиционного агентства – на должность зама в минэкономике или даже станет региональным министром. Поскольку, либо Смольникова к осени снимут, либо его зама Акбашеву «понизят». Если же Смольников уцелеет, то Лобко станет еше одним первым замом, возможно, более толковым, чем бывший спец по молодежи Бахаев.

До лампочки

И, в общем-то, вся эта предвыборная катавасия была бы довольно скучной и приличной, если бы не местные буйные кержачки, типа всем задолжавшего, одиозного депутата Фатиха Мамлеева, который мутит воду среди депутатов и мелких городских жуликов, призывая «двинуть в мэры своего» и дать отпор варягам. При этом, зная невоздержанного на язык и скорого на физическую расправу Мамлеева, никто его особенно не урезонивает (мол, Фаттих, Дима то с Толей наши, это ты – из магнитогорских), но никто и не поддерживает.

Во-первых, все знают, что под «своим» Мамлеев имеет в виду бывшего непопулярного мэра Миасса Михаила Жмаева. А видеть его в городской власти, прежде всего не хотят ракетчики и автозаводцы. Да и в биографии Михаила Юрьевича есть некие пятна и черные дыры последних десяти лет, которые он не очень желал бы просветить перед земляками.

Но. Не все в курсе, какие цели преследует Мамлеев – давний приятель магнитогорского бизнесмена и бывшего депутата и чиновника Владимира Мазуля (и его деловых партнеров), продвигая во власть «своего» человека. Свой мэр депутату и его партнерам нужен исключительно для того, чтобы потеснить на миасском рынке городского, образно говоря, освещения интересы другого бизнесмена – сына бывшего министра финансов Виктории Голубцовой – Олега Голубцова, что обошел с помощью своих друзей в команде Чубайса ( бизнесмен когда- то работал в Челябэнерго) Мамлеева и К в конкурсе на поставки городу энергосберегающих лампочек. А это, хоть и не самые большие в мире деньги, но очень серьезный контракт (освещаются ведь улицы довольно большого города, а еще дворы и специфические объекты) в нынешнее нежирное время – минимум, полсотни миллионов рублей.

И в потере этой кругленькой суммы, предприниматели, конечно, винят отказавшее им в симпатии городское начальство. Точнее, три мэрских команды. Короче, есть в миасской вялой предвыборной возне (местные депутаты как те агнцы готовы принять любого номинанта от региональной власти) вот такое «светлое» и довольно веселое пятнышко.

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