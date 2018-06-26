российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 июня 2018, 11:38 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

По наводке Томинского ГОКа: к противникам проекта РМК пришли с обысками

В офисах Челябинской региональной общественной организации «Экологический консалтинг» и общественной организации «Экологический союз» проходят обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «следственные мероприятия» проводятся по заявлению генерального директора Томинского горно-обогатительного комбината (проект Русской медной компании, пытающейся построить ГОК в десятке километрах от Челябинска) Валерия Улановского, обвинившего руководителя «Экологического консалтинга» Владимира Казанцева и председателя «Экологического союза» Николая Шеремета в фальсификации документов, предоставляемых в суд.

Отметим, что Владимир Казанцев является активным участником движения против строительства ГОКа, а 28 июня суд должен рассмотреть иск движения «Стоп ГОК» с требованием остановить стройку.

Начало «оперативно-розыскных мероприятий накануне разбирательства противники противники ГОКа расценили как попытку повлиять на решение суда.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.06.18

«Это грабеж!» Челябинцы выйдут на митинг против пенсионной реформы. / Удар по ценам: челябинцы получили месяц безлимита на мессенджеры по цене чашки кофе. / В Челябинске продлили режим «черного неба». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Томинский ГОК

Вопросом строительства Томинского ГОКа заинтересовались в ООН

«Действительно открытые слушания»: противника Томинского ГОКа полиция вывела с публичного обсуждения проекта

К противникам Томинского ГОКа решили применить «денежную удавку»: с двух пенсионерок пытаются взыскать 150 тысяч рублей

Общественники: Инициатору пикета против Томинского ГОКа угрожают поджогом

Силовики запутались в показаниях на суде по делу активиста «СтопГОКа»

До инаугурации Путина осталось 17 дней: против «СтопГОКа» решили применить химикаты

Начался суд над противником строительства Томинского ГОКа – в деле неожиданно сменился пострадавший

В Екатеринбурге у главного офиса РМК избили и ограбили противников Томинского ГОКа (ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Томинский ГОК,

Новости партнеров