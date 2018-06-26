По наводке Томинского ГОКа: к противникам проекта РМК пришли с обысками

В офисах Челябинской региональной общественной организации «Экологический консалтинг» и общественной организации «Экологический союз» проходят обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «следственные мероприятия» проводятся по заявлению генерального директора Томинского горно-обогатительного комбината (проект Русской медной компании, пытающейся построить ГОК в десятке километрах от Челябинска) Валерия Улановского, обвинившего руководителя «Экологического консалтинга» Владимира Казанцева и председателя «Экологического союза» Николая Шеремета в фальсификации документов, предоставляемых в суд.

Отметим, что Владимир Казанцев является активным участником движения против строительства ГОКа, а 28 июня суд должен рассмотреть иск движения «Стоп ГОК» с требованием остановить стройку.

Начало «оперативно-розыскных мероприятий накануне разбирательства противники противники ГОКа расценили как попытку повлиять на решение суда.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.06.18

«Это грабеж!» Челябинцы выйдут на митинг против пенсионной реформы. / Удар по ценам: челябинцы получили месяц безлимита на мессенджеры по цене чашки кофе. / В Челябинске продлили режим «черного неба». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»