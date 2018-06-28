Прокуратуру попросили оценить бездействие чиновников минэкологии в отношении Томинского ГОКа

Чиновников министерства экологии Челябинской области обвинили в неисполнении их прямых обязанностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство экологии Челябинской области игнорирует исполнение собственных обязанностей, когда речь заходит о проектах Русской медной компании. Об этом заявил член координационного совета движения «Стоп ГОК» Василий Московец.

«Одной из функций министерства экологии является организация и проведение экономической оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной или иной деятельности на территории Челябинской области (пункт 7 Положения о министерстве экологии), – напомнил общественник. – Когда у нас была министром экологии г-жа Гладкова, она, естественно, это не исполняла. Теперь министром стал Сергей Лихачев. Я письменно сформулировал ему этот вопрос на встрече 9 июня, и чиновники опять проигнорировали. Я прошу по этому поводу разобраться сотрудников прокуратуры: провести проверку – по какой причине не исполнен пункт 7 Положения о министерстве экологии Челябинской области. Почему до сегодня не проведена экономическая оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности как Томинского, так и Михеевского ГОКов?»

Впрочем, это не единственный пример избирательного подхода чиновников к исполнению основного документа, призванного регулировать их работу. Аналогично дело обстоит и с пунктом 16.2 все того же положения, требующим провести расчет вероятного вреда возможных аварийных ситуаций. Чиновники должны были провести сделать расчет, исходя из вероятности аварии на гидротехнических сооружениях Томинского и Михеевского ГОКов, настаивает эко-активист. «Когда нам говорят про миллиарды налогов, про тысячу рабочих мест, нам не говорят еще самого главного: а какой может быть вероятный вред? Это функция министерства экологии, и она точно так же игнорируется на протяжении пяти лет нашей борьбы, и никто никакого внимания на это не обращает. Министерство экологии обязано незамедлительно организовать эту работу. Если не организует, то должна подключиться прокуратура: провести проверку, привлечь должностных лиц, виновных в неисполнении Положения о минэкологии, к ответственности», – настаивает Василий Московец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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