Уровень доверия партии власти упал в два раза

Уровень доверия партии «Единая Россия» за последние в года упал в Челябинске более чем в 2 раза. А большинство горожан не доверяет вообще никакой партии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС замерили уровень доверия политическим партиям в областном центре по стоянию на 28 сентября – 3 октября 2018 года.

«Уровень доверия населения политическим партиям, общественным институтам и органам власти определяет характер и активность участия людей в политических, экономических, социальных процессах в обществе. Прошли выборы в сентябре 2018 года, ожидаются выборы 2019 года, поэтому вопрос о доверии партиям чрезвычайно актуален», – пояснили социологи выбор темы для исследования.

Среди парламентских партий лидером остается «Единая Россия». Однако подобным лидерством вряд ли стоит гордиться: за 2 года уровень доверия к партии власти сократился с 41% до 19%, а основными приверженцами единороссов являются работающие пенсионерки без высшего образования.

«Это не исключительно тенденция нашего региона, – отмечают РАНХиГС. – Ведущие социологические центры так же в последние месяцы заявляют о падении рейтингов данной партии. К примеру, Фонд «Общественное мнение», изучающий индикаторы отношения к партии «Единая Россия», заявляют о подобном тренде».

На этом фоне несколько упрочила свои позиции КПРФ: рейтинг коммунистов за 2 года подрос с 5,4% до 7,3%. Как правило, КПРФ поддерживают мужчины, жители города старше 50 лет, наёмные работники, а также горожане с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

Увеличила число сторонников и ЛДПР, правда, незначительно – с 5,4% до 5,8%. Либерал-демократов поддерживают в основном мужчины в возрасте до 50 лет с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по роду занятий – наёмные работники, индивидуальные предприниматели, руководители организаций, с достаточно высоким уровнем материальной обеспеченности.

Пожалуй, самый высокий рост доверия – почти в 2 раза демонстрирует «Справедливая Россия», но в целом ей отдают предпочтение не более 5% опрошенных. В большинстве своём, это челябинцы старше 50 лет, имеющие высшее образование, по социальному положению – неработающие пенсионеры, а также те, кто имеет средний уровень материальной обеспеченности.

Остальные предложенные к оценке партии набрали менее одного процента. Однако, гораздо важнее для исследователей то обстоятельство, что большинство опрошенных, при ответе на вопрос «Какой политической партии Вы доверяете» отметили, что не доверяют ни одной политической партии. Чаще это – потенциальные избиратели среднего возраста – от 31 до 50 лет, наемные работники, а также предприниматели, руководители организаций.

«Результаты опроса заставляют задуматься о состоянии и перспективах существования российской партийно-политической системы. Возможно, полученные данные отражают начавшийся кризис этой системы, ведь отсутствие доверия партиям – довольно серьёзный сигнал для их лидеров и федеральных политиков, – отмечают в РАНХиГС. – Однако, вполне возможен и другой вариант: российская партийная система вступает в период трансформации, которая переформатирует существующее политическое пространство. Сигнал и запрос на эту трансформацию исходит со стороны общества, а не правящей элиты, которая в российской политической практике чаще всего и выступает инициатором изменений».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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