За ЧС ответит: первого вице-мэра Челябинска обвинили в превышении должностных полномочий

Первый вице-мэр Челябинска Юрий Параничев может стать фигурантом уголовного дела: прокуратура обвиняет его в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в областном центре проводится проверка соблюдения федерального законодательства в сфере сбора и вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, расположенных на территории, анализируются причины допущенных нарушений.

Выявлены факты нарушений при определении ООО «Центр коммунального сервиса» в качестве подрядной организации МУП «ГорЭкоЦентр».

«Установлено, что указанное должностное лицо, не приняв каких-либо действенных мер по выбору иных подрядных организаций, способных осуществить деятельность по сбору и вывозу отходов для муниципального предприятия, действуя в интересах ООО «ЦКС», располагая достоверными данными о недостаточности специальной техники, отсутствии нужного количества трудовых, финансовых ресурсов данной организации по выполнению необходимого объема работ, потребовал с явным превышением своих полномочий от директора МУП «ГорЭкоЦентр» Галичина И.М. заключить договоры на вывоз ТКО с ООО «ЦКС», – заявили в ведомтсве. – В ходе проверки также установлено, что 18 сентября 2018, приступив к выполнению работ в рамках заключенных договоров, ООО «ЦКС» не в полном объеме исполняло взятые на себя обязательства

В результате в том числе перечисленных действий на территории города 24 сентября 2018 введен незаконно инициированный Параничевым режим чрезвычайной ситуации, обусловленный ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной ненадлежащим предоставлением ООО «Центр коммунального сервиса» и иными организациями, занимающимися сбором и вывозом отходов, перечисленных жилищно-коммунальных услуг.

Прокуратурой города установлено, что с ряда объектов, подлежащих обслуживанию ООО «ЦКС» на основании договоров с МУП «ГорЭкоЦентр», вывозились отходы иными подрядными организациями, привлеченными к выполнению работ по ликвидации несанкционированных свалок в рамках заключенных муниципальных контрактов на выделенные бюджетные средства.

По данному факту в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании первого заместителя главы Челябинска Юрия Параничева по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий).

Кроме того, в рамках указанной проверки также выявлено, что организации, оказывающие в Челябинске услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, предоставляя недостоверную информацию об оказанных услугах, неправомерно снизив издержки, связанные с необходимостью размещения отходов на объектах, незаконно сберегли полученные от граждан денежные средства в размере более 1 млн. рублей, причинив тем самым ущерб на указанную сумму.

Установлено, что 8 октября 2018 с территории Челябинска подлежало вывозу 1539 тонны отходов, при этом на полигонах, включенных в ГРОРО, фактически размещено 961 тонн отходов.

Указанное обусловлено, в том числе, наличием у данных хозяйствующих субъектов незаконно функционирующих пяти пересортировочных площадок.

По данному факту прокурором города в УМВД России по Челябинску также направлено постановление, в рамках которого поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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