Жителей магнитогорского дома, в котором обрушился подъезд, попросили покинуть квартиры

Жителей двух подъездов дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске попросили покинуть квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии Магнитогорска, в доме начался демонтаж обрушившегося 7-го подъезда и пострадавшего во время взрыва подъезда №8. В целях безопасности обитателей подъездов №9 и №10 попросили покинуть свои квартиры до завершения всех работ,

«Граждане могут поселиться в пунктах временного размещения или получить компенсацию за съем жилья. Чтобы оформить документы, нужно обратиться в штаб, расположенный в администрации города», – сообщили чиновники.

Напомним, в 6 часов утра 31 декабря в доме произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 14.01.19

Служба спасения «112» не для всех: доступна только на 15% территории России. / В новогодние каникулы «скорая помощь» в Челябинске сделала более 10 тысяч выездов. / Дело экс-руководителя аппарата Челябинской гордумы отправлено в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»